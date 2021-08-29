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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde toplam 3000 libre (1.360 kilogram) faydalı yükle 13 saat 24 dakika uçuş gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Baykar Akıncı Taaruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak.

Giriş Tarihi: 29.08.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 13:10
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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) da ekleniyor.

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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor
Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI, yarın düzenlenecek törenle güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.
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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor
Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı.
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Türkiye için gurur günü! Bayraktar Akıncı TİHA envantere giriyor

Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.