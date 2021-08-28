Son dakika: İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti
Son dakika haberleri... İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında gösteri yapan eylemcilere gerçek mermiyle müdahalesi sonucu bazı Filistinliler yaralandı.
Filistinli gençlerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılar üzerine, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını protesto için sınır yakınında gösteri düzenlendi. Eylemciler, araç lastiklerini ateşe verdi.
Göstericilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail askerleri, sınıra yaklaşan eylemcilere de ateş açtı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in müdahalesi nedeniyle bazı Filistinliler gerçek mermiyle yaralandı. Yaralanan Filistinliler hastanelere kaldırıldı.
İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.
İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
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