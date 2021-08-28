Son dakika: İsrail askeri Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in müdahalesi nedeniyle bazı Filistinliler gerçek mermiyle yaralandı. Yaralanan Filistinliler hastanelere kaldırıldı.

İsrail mayıs ayındaki saldırılardan bu yana Gazze'ye ürün girişini önemli ölçüde kısıtlamıştı. Söz konusu durum, Gazze'deki ekonomik durumun daha da kötüleşmesine neden oldu.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.