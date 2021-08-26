Son dakika: Kabil Havalimanı'nda üst üste patlamalar | Saldırıyı DEAŞ üstlendi
Son dakika haberi... Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Kabil Havalimanı dışında patlama meydana geldi. İngiliz medyasından yapılan açıklamada saldırıda 60 kişinin öldüğü ve 140 kişinin yaralandığı belirtildi. MSB saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığını bildirdi. ABD'li yetkililer ilk bilgilerin, patlamanın intihar saldırısı sonucu olabileceğini kaydetti. Saldırıya yönelik ABD medyası tarafından yapılan haberde Kabil Havalimanındaki patlamada 12 Amerikan askerinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı DEAŞ üstlenirken, ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada ise bu saldırının bedelini ödeteceklerini ifade etti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a, yaralıların sayısı ise 140'a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 12 ABD askeri olduğu bildirilirken, yaralılar arasında ise 15 ABD askeri olduğu aktarıldı.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından, başkent Kabil'de düzenlenen bombalı saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti. Tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve kapıya yakın bir mesafede bulanan Baron Hotel yakınlarında düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 13'ten 60'a, yaralıların sayısı ise 60'dan 140'a yükseldi.
SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENDİ
Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıyı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 11'inin deniz piyadesi olduğu, 1'inin ise donanma doktoru olduğu belirtildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ saldırılarının devam etmesini beklediklerini ifade ederek, tahliyelerin devam edeceğini belirtti. Yaklaşık bin ABD vatandaşının hala Afganistan'da olduğuna inanıldığını belirten McKenzie, tahliye edilenlerin can güvenliğini korumaya odaklandıklarını belirterek, "Yaşanan can kayıplarının üzüntüsünü yaşarken, görevimizi icra etmeye devam ediyoruz" dedi.
ABD'nin Taliban ile koordinasyon içinde olduğunu ve saldırılara hazırlanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi.
"TALİBAN VE ABD 'ORTAK BİR AMACI' PAYLAŞIYOR"
Taliban ve ABD'nin Afganistan tahliye görevinde "ortak bir amacı" paylaştığını belirten McKenzie, Taliban'a güvenip güvenmediği veya grubun Kabil havaalanı saldırısının gerçekleşmesine izin verip vermediği sorulduğunda ise, "Bunun olmasına izin verip vermediklerini bilmiyorum. Bunun olmasına izin verdiklerine beni ikna edecek hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Onlara güvenip güvenmediğime gelince bu çok dikkatli kullandığım bir kelime. Daha önce, 'Söyledikleri değil, yaptıkları' dediğimi duydunuz" dedi.
"31 Ağustos'a kadar buradan çıkmamızı istemek için pratik bir nedenleri var. Havaalanını geri almak istiyorlar. Mümkünse o gün biz de çıkmak istiyoruz. Yani ortak bir amacı paylaşıyoruz" ifadelerini kullanan McKenzie, "Bu ortak amacı canlı tuttuğumuz sürece, birlikte çalışmak yararlı oldu. Bazı güvenlik endişelerimizi azalttılar ve ileriye dönük çalışmaları için yararlı oldular" dedi.
BIDEN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
İstihbarat camiası bu saldırıyı DEAŞ'ın Horosan grubunu yaptığını tahmin ediyoruz. Amerikan askerlerini öldürdüler, başka askerleri ağır yaraladılar. Ayrıca siviller de öldü ve yaralandı.
Bu Amerikan askerleri gerçekten kahramanlardı. Bu kahramanlar tehlikeli ve gerçekten bencilce olmayan bir görevde başkalarının hayatını kurtarmak için uğraşıyordu. Eşi benzeri görülmemiş bir tahliye sürecinin parçasıydılar. Son 12 saatte 7 bin kişi çıkartıldı havalimanından. Kalbimiz acıyor. Tüm Afgan aileleri için de bu acıyı hissediyoruz. Öfkeliyiz, kalbimiz kırık.
Oğlu Beau Biden'ın Irak Savaşı'nda görev yapmasına atıfla "Ben bir asker babasıyım" diyen ABD lideri Biden, oğluna Irak dönüşü kanser teşhisi koyulduğunu ve oğlunu kaybettiğini anlattı.
"BEDELİNİ ÖDETECEĞİZ"
Şu anda bir mesuliyetimiz, kutsal bir sorumluluğumuz var. Bugün kaybettiğimiz hayatlar özgürlük, güvenlik adına ve Amerika adına kaybedilmiş hayatlar.
Bu saldırıyı yapanlara şunu söylüyorum: Affetmeyeceğiz. Unutmayacağız, peşinizi bırakmayacağız ve bedelini ödeteceğiz. Çıkarlarımızı elimdeki her imkanla koruyacağım.
Bize istihbarat tarafından DEAŞ'ın Horasan kolunun kompleks bir atak planlıyordu bu bölgede. Bu yüzden en başından itibaren dedim ki 'Bu görev sıradışı biçimde tehlikeli'.
Burada terör saldırıları bizi caydırmayacak, tahliyeye devam edeceğiz. Kumandanlarıma operasyonel planlar yapmalarını da söyledim. Çok güçlü bir şekilde vuracağız kendi belirlediğimiz bir anda. DEAŞ teröristleri kazanamayacak. Amerika böyle bir gövde gösterisine boyun eğmeyecek.
Kumandanlarıma bugün 3 defa dedim ki 'Lütfen askerlerimizi korumak için olabilecek en büyük adımları atın'. Görevimizi tamamlayacağız ve askerlerimiz çekildikten sonra da tahliye süreci devam edecek. Yeni yöntemler bulup ülkeden çıkmak isteyen her Amerikalıyı çıkartacağız.
ABD ASKERİ GÖNDERİLECEK Mİ?
Orduya şu talimatı verdim: Daha fazla asker gerekiyorsa, ne gerekiyorsa vereceğim. Ama ordu dedi ki 'Şu anda elimizdeki görevi sürdürelim. Elimizdeki zamanda olabildiğince fazla kişiyi çıkaralım.' Saldırı emrini veren DEAŞ liderlerini bulma konusuna gelince, kim olduklarını bildiğimize inanıyoruz. Onları bulacağız, nerede olurlarsa olsunlar vuracağız.
HATA YAPILDI MI?
Afgan ordusu çöktü 11 gün içinde. Şu anda McKenzie'nin de belirttiği gibi Taliban'ın da çıkarı aynı yerde. DEAŞ-Horasan'ın büyümemesi onların da çıkarına. İkinci olarak, bizim 31'ine kadar çıkmamız da onların çıkarına. Onlardan en büyük talebimiz onlardan bize biraz daha alan sağlaması. En büyük temennimiz onların da kendi çıkarlarını takip etmesi. Bugün olan her şeye rağmen 7 binden fazla kişi uçtu havalimanından, 5 binden fazlası Amerikalı'ydı. Bugün olanlar özelinde Taliban ile DEAŞ arasında bir işbirliği olduğuna dair bir istihbarat gelmedi bana. Önümüzdeki günlerde de saldırıların olmasını bekliyoruz.
"TAHLİYEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Burada Amerikan vatandaşları, yeşil kart sahipleri, göçmen vizesi sahipleri, bize yardımcı olan Afgan siviller var. Önümüzdeki birkaç günde onları da çıkarma ihtimalimiz de var. Bir saldırıyı daha göze alacak şekilde ordu 'Tahliyeleri sürdürmeliyiz' dedi.
Taliban iyi değil ama onların da bir çıkarı var burada. Havalimanını nasıl açık tutacaklarını düşünüyorlar, çözmeye çalıştıkları şeyler var. Tarihte hiçbir çatışmada, bir taraf savaş bittiğinde çıkarmak istediği herkesi çıkarabilsin.
Taktiksel konularda, tahliye süreci gibi konularda tüm büyük askeri personelimi toplarım ve onlara en iyi askeri muhakemelerini sorarım. Ordumuz şu sonuca vardı: Bagram Hava Üssü çok değerli değildi, bu yüzden Kabil havalimanına konsantre olmak daha önemli. Ben de bu tavsiyeyi takip ettim.
Tahliye edileceklere ilişkin bir liste Taliban'a verildi mi bilmiyorum.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KABİL HAVALİMANI'NA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI
Kabil'deki bombalı saldırıların ve hızla değişen güvenlik durumunun ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, devam eden ve yüksek bir terör saldırısı tehdidi olduğu için insanları havalimanına seyahat etmemeleri konusunda uyararak, durumun hala "son derece değişken" olduğunu ve havalimanı bölgesinde bulunanların "hemen güvenli bir yere sığınmalarını ve daha fazla tavsiye beklemelerini" istedi.
"SALDIRILARA RAĞMEN TAHLİYELERE DEVAM EDECEĞİZ"
Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı bölgesinde meydana gelen patlamaların ardından acil durum komite toplantısını (COBRA) düzenleyen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Johnson, havalimanı bölgesindeki "barbar" terör saldırısına rağmen İngiltere'nin Afganistan'dan tahliyelere devam edeceğini belirtti. Johnson, Birleşik Krallık güçlerinin bu saldırılara bir cevap olarak, operasyonları yarıda kesmeyeceğini ifade etti.
TALİBAN'DAN KINAMA
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid yaptığı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıyı kınayarak, patlamaların ABD ordusu tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştiğini aktardı. Mücahid, "İslam Emirliği, halkının güvenliğine ve korunmasına çok dikkat ediyor ve kötü çevreler kesinlikle durdurulacak" dedi.
DAKİKA DAKİKA AFGANİSTAN'DAKİ SON DURUM
22.50 Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi.
22.45 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki durumu görüşmek üzere 30 Ağustos Pazartesi BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya'nın temsilcileri ile bir araya gelecek.
22.25 CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi.
22.20 Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.
22.00 Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki bakanın, görüşmelerinde özellikle Afganistan'daki mevcut durumu ele aldığı belirtilen açıklamada, "Moskova ve Tahran'ın benzer yaklaşımlara bağlılığı, Afgan siyasi güçler için barışçıl diyaloğu ve Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını savundukları" vurgulandı.
21.40 ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasında bugün Beyaz Saray'da düzenlenmesi beklenen ikili görüşme, Kabil'deki terör saldırıları nedeniyle yarına ertelendi.
Kirby, "Kabil Havalimanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda kayıplar belirsiz. Elimizden geldiğince ek ayrıntılar sağlayacağız" şeklinde twit attı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın patlama ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.
TALİBAN: 13 KİŞİ ÖLDÜ
Taliban'dan yapılan açıklamaya göre Kabil Havalimanında meydana gelen patlama sonucu aralarında Taliban mensuplarının da olduğu 13 kişi hayatını kaybetti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: ZAYİAT YOK
Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.
ABD'Lİ YETKİLİLER: İNTİHAR SALDIRISI
ABD'li yetkililer Kabil'de meydana gelen patlama sonucu ölü sayısının artabileceğini ve patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana gelmiş olabileceğini vurguladı.
ABD, BİRLEŞİK KRALLIK VE AVUSTRALYA UYARMIŞTI
Avustralya, ABD ve Birleşik Krallık, Perşembe sabahı itibariyle vatandaşlarına olası bir saldırı konusunda uyarıda bulunmuştu.
Perşembe sabahı Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Kabil Havalimanı'nda "yakın" ve "şiddetli" bir terör saldırısının "çok güvenilir bir şekilde rapor edildiğini" söylemişti.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD medyası, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanındaki patlamada 12 Amerikan askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını bildirdi.
Amerikan basınına konuşan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Kabil Havalimanındaki iki patlamada 12 ABD Deniz Kuvvetleri askerinin yaşamını yitirdiği, 3 askerin de yaralandığı belirtildi.
Ayrıca görgü tanıkları patlamalarda havalimanına ulaşmaya çalışan birçok Afgan'ın da yaşamını yitirdiğini kaydetti.
İNGİLİZ MEDYASI: 60 KİŞİ ÖLDÜ
İngiliz medyası tarafından yapılan açıklamada saldırılarda 60 kişinin öldüğü 140 kişinin yaralandığı belirtildi.
PENTAGON'DAN AÇIKLAMA
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Amerikan medyasına düşen haberlerin hemen ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Pentagon'un açıklamasında söz konusu patlamada ölen ABD askerlerinin sayısı belirtilmezken "bazı Amerikan askerlerinin" hayatını kaybettiği belirtildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Bugün (26 Ağustos) Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
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