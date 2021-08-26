Son dakika: Kabil Havalimanı’nda üst üste patlamalar | Saldırıyı DEAŞ üstlendi

SALDIRILARI DEAŞ ÜSTLENDİ

Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıyı, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan terör örgütü DEAŞ üstlendi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda 12 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 15'inin de yaralandığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 11'inin deniz piyadesi olduğu, 1'inin ise donanma doktoru olduğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ saldırılarının devam etmesini beklediklerini ifade ederek, tahliyelerin devam edeceğini belirtti. Yaklaşık bin ABD vatandaşının hala Afganistan'da olduğuna inanıldığını belirten McKenzie, tahliye edilenlerin can güvenliğini korumaya odaklandıklarını belirterek, "Yaşanan can kayıplarının üzüntüsünü yaşarken, görevimizi icra etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'nin Taliban ile koordinasyon içinde olduğunu ve saldırılara hazırlanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirten McKenzie, "Bu korkakça saldırıyla kimin ilişkili olduğunu belirlemek için şu anda çok sıkı çalışıyoruz ve onlara karşı harekete geçmeye hazırız 7/24 onları arıyoruz" dedi.

"TALİBAN VE ABD 'ORTAK BİR AMACI' PAYLAŞIYOR"

Taliban ve ABD'nin Afganistan tahliye görevinde "ortak bir amacı" paylaştığını belirten McKenzie, Taliban'a güvenip güvenmediği veya grubun Kabil havaalanı saldırısının gerçekleşmesine izin verip vermediği sorulduğunda ise, "Bunun olmasına izin verip vermediklerini bilmiyorum. Bunun olmasına izin verdiklerine beni ikna edecek hiçbir şey olduğunu sanmıyorum. Onlara güvenip güvenmediğime gelince bu çok dikkatli kullandığım bir kelime. Daha önce, 'Söyledikleri değil, yaptıkları' dediğimi duydunuz" dedi.

"31 Ağustos'a kadar buradan çıkmamızı istemek için pratik bir nedenleri var. Havaalanını geri almak istiyorlar. Mümkünse o gün biz de çıkmak istiyoruz. Yani ortak bir amacı paylaşıyoruz" ifadelerini kullanan McKenzie, "Bu ortak amacı canlı tuttuğumuz sürece, birlikte çalışmak yararlı oldu. Bazı güvenlik endişelerimizi azalttılar ve ileriye dönük çalışmaları için yararlı oldular" dedi.