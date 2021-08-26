NATO Kabil’deki çifte bombalı saldırıyı kınadı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nda ve Baron Hotel yakınında iki bombalı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Kabil Havalimanı dışındaki korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Düşüncelerim tüm etkilenenler ve sevdikleriyle birlikte. Önceliğimiz mümkün olan en kısa sürede çok sayıda insanı güvenli bir yere tahliye etmek" dedi.