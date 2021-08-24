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G7 Liderleri Afganistan'ı masaya yatırdı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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G7 Liderleri Afganistan’ı masaya yatırdı

G7 Ülkelerinin liderleri, Afganistan'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere video konferans yolu ile bir araya geldi. Zirve ardından yayınlanan ortak bildiride, "Afganistan, bir daha asla terör için güvenli bir bölge veya başkalarına yönelik terör saldırılarının kaynağı olmamalı." denildi.

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve Kanada'nın olduğu G7 ülkelerinin liderleri, Afganistan'daki durumu değerlendirmek üzere çevrim içi ortamda görüştü.


Birleşmiş Milletler (BM) ve NATO genel sekreterlerinin de bulunduğu zirve ardından yayımlanan bildiride, Afganistan'daki durumla alakalı "ciddi şekilde endişeli" olunduğu ifade edildi.

İTİDAL ÇAĞRISI

Savunmasız Afganistan ve öteki ülkelerin vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması ve insani bir krizin önlenmesi için itidal çağrısında bulunulan bildiride, kadınların, kız çocuklarının ve azınlık gruplarının haklarının korunmasına ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi istendi.

AFGANİSTAN TERÖR İÇİN GÜVENLİ BÖLGE OLMAMALI

"Afganistan'ın bir daha asla terör için güvenli bir bölge veya başkalarına yönelik terör saldırılarının kaynağı olmaması" gerektiği kaydedilen metinde, NATO müttefikleri başta olmak üzere ortaklarla beraber nerede olursa olsun terörizmle kararlılık ve dayanışma içinde mücadele edileceği mesajı verildi.


AFGANLARIN İNSAN HAKLARININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI

Bildiride, gelecekte kurulacak bir Afgan hükümetinin, ülkenin uluslararası yükümlülüklerine uyması, terörizme karşı koruma sağlaması, başta kadınlar, çocuklar, etnik ve dini azınlıklar olmak üzere tüm Afganların insan haklarını güvence altına alması, hukukun üstünlüğünü koruması, engelsiz ve koşulsuz insani erişime izin vermesi, insan ve uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkili şekilde karşı koyması gerektiği belirtildi.

İNSANİ YARDIM SÖZÜ

Afganistan'daki tüm tarafların, kadınların ve azınlık gruplarının önemli derece katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurmak için iyi niyetle çalışmaya davet edildiği aktarılan bildiride, insani yardım ve mültecilerin desteklenmesi sözü verildi.



ACİL ÖNCELİK

"Acil önceliğimiz, vatandaşlarımızın ve son 20 yılda bizimle çalışan ve çabalarımıza yardım eden Afganların güvenli bir şekilde tahliyesini ve Afganistan'dan sürekli güvenli çıkışı sağlamaktır." ifadesine yer verilen bildiride, G7 ülkelerinin bu konuda yakın iş birliğine devam edeceği vurgulandı.


Tüm tarafların bunu kolaylaştırmaya devam etmesi, insani ve sağlık personelleri dahil uluslararası hizmet sağlayıcıların güvenliğinin temin edilmesinin beklendiğinin altı çizilen bildiride, mültecilere ev sahipliği yapan bölgedeki komşu ülkeler ve diğer ülkelerle birlikte iş birliği yapılacağı da duyuruldu.

"SÖZLERİYLE DEĞİL, EYLEMLERİYLE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Afganistan'ın karşı karşıya olduğu kritik sorunları ele almak için BM, G20 ve diğer müttefikler ve bölge ülkeleriyle birlikte çalışılacağı belirtilen metinde, "Bunu yaparken Afgan partilerini sözleriyle değil, eylemleriyle değerlendireceğiz. Özellikle, Taliban'ın terörü önleme, kadın hakları, kız çocukları ve azınlıkların insan hakları ve Afganistan'da kapsayıcı bir siyasi çözüm arayışı konusundaki eylemlerinden sorumlu tutulacağını bir kez daha teyit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Bildiride, gelecekteki bir Afgan hükümetin meşruiyetinin de uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmedeki yaklaşıma bağlı olduğu vurgulandı.

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