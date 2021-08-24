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Almanya Başbakanı Merkel'den flaş sözler: ABD olmadan devam edemeyiz

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 24.08.2021 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021
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Almanya Başbakanı Merkel’den flaş sözler: ABD olmadan devam edemeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan’daki tahliye operasyonlarına değinerek, “ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz” dedi.

Afganistan'daki durumu görüşmek üzere bugün video konferans aracılığıyla bir araya gelen G7 Liderler Toplantısı sonrası açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 liderlerinin Afganistan'daki tahliye operasyonları konusunda birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini ifade ederek, "ABD'nin burada başı çektiğini vurgulamak zorundayım. ABD olmadan tahliyelere devam edemeyiz, bunun netleştirilmesi gerekiyor" dedi.



G7'nin Afganistan konusunda birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, "Her ulusun kendi işini yapması hiçbir şeye yardımcı olmaz. Tahliyenin büyük bir birliktelik başarısı ile gerçekleştirildiğidir" dedi.

Taliban ile ilişkilerde de G7 liderlerini ortak bir yaklaşım benimsemeye çağıran Merkel, G7'nin kendi içinde Taliban'la gelecekteki ilişkilere yönelik eylem planı hazırlayacak bir grup oluşturduğunu aktardı. Merkel ayrıca, Taliban ile iletişim kurulması gerektiğini ifade etti.

Merkel, "Mümkün olduğunca uzun süre tahliyelere devam etmek istediğimiz açık, ancak güvenlik durumu buna izin verdiği sürece tahliyelere devam edebiliriz, fakat şu anda güvenlik durumu çok zor" dedi.

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