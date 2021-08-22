ABD Başkanı Joe Biden G7 ülkeleri liderleri ile Afganistan'ı ele alacak
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 24 Ağustos tarihinde G7 ülkeleri liderleri ile yapacağı çevrim içi görüşmede Afganistan meselesini masaya yatıracak.
ABD Başkan Joe Biden G7 ülkeleri liderleri ile çevrim içi görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin gündeminde Afganistan var.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yazılı açıklamasında, 24 Ağustos Salı günü G7 ülkesi liderlerinin Afganistan politikası il başkent Kabil'den tahliyeler hususunda koordinasyonu değerlendireceğini bildirdi.
Psaki, toplantıda, Afganistan'a insani yardım ve Afgan mültecilerin desteklenmesinin de gündemde olacağını belirtti.