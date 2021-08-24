AB’den Taliban’a çağrı: Kabil Havalimanı’ndan geçişlere izin vermeli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Liderler Toplantısı sonrası Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Michel, "Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" çağrısında bulundu.

Bölgedeki komşu ülkelerle irtibat halinde olduklarını belirten Michel, "Şu anda Kabil'deki durumda gelecekte nasıl böyle bir garantiyi sağlayabiliriz diye güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Havalimanı her zaman altyapı için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.