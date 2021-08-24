AB'den Taliban'a çağrı: Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli
Son dakika haberleri... AB Konseyi Başkanı Michel'den Afganistan'daki son durumla ilgili açıklamalar geldi. Michel, Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasının insanları tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için beraber çalışmak" olduğunu belirterek, "Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi" dedi. İşte detaylar...
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 Liderler Toplantısı sonrası Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Michel, "Taliban Kabil Havalimanı'ndan geçişlere izin vermeli" çağrısında bulundu.
Bölgedeki komşu ülkelerle irtibat halinde olduklarını belirten Michel, "Şu anda Kabil'deki durumda gelecekte nasıl böyle bir garantiyi sağlayabiliriz diye güvenliği sağlamaya çalışıyoruz. Havalimanı her zaman altyapı için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.
"TALİBAN'I TANIYIP TANIMAMAK TOPLANTININ KONUSU DEĞİLDİ"
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise yaptığı açıklamada, toplantının odak noktasının insanları tahliye etmek ve güvenliklerini sağlamak için beraber çalışmak" olduğunu belirterek, "Taliban'ı tanıyıp tanımamak toplantının konusu değildi" dedi.
"GÜVENLİ GEÇİŞİ GARANTİ ETMEK ZORUNDA"
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Taliban 31 Ağustos'tan sonra ülkeden ayrılmak isteyenlere güvenli geçişi garanti etmek zorunda" dedi.
NE OLMUŞTU?
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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