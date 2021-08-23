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Joe Biden, Boris Johnson ile Afganistan'daki süreci değerlendirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2021
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Joe Biden, Boris Johnson ile Afganistan’daki süreci değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon konuşmasında, Afganistan'daki tahliye sürecini değerlendirdiği bildirildi.

Beyaz Saray tarafından dan yapılan yazılı açıklamada, Joe Biden ile Boris Johnson'ın bugün Afganistan meselesinde bir telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel personellerin ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için gayretlerinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Afganistan'daki mevcut durumun yönetimi ve Afganistan politikası konusunda ortak bir yaklaşımın belirlenmesi için müttefikler ve ortaklar arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği kaydedildi.

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