Joe Biden, Boris Johnson ile Afganistan’daki süreci değerlendirdi

Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel personellerin ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için gayretlerinin ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu belirtildi.