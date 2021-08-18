Afganistan’da Taliban’a karşı son umut! İşte direnişin yeni lideri

TALİBAN PROTESTOSU: 2 ÖLÜ

Öte yandan Kabil'in doğusundaki Celalabad Taliban karşıtı protesto düzenlendi.

Afganistan bayrakları taşıyan göstericiler, kent meydanındaki Taliban bayrağını indirdi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, bunun üzerine Taliban militanları protestocuların üzerine ateş açtı.

Gelen ilk bilgilere göre, olay nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybetti.