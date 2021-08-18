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200'ü aşkın Türk vatandaşı ''uçan kale'' ile Kabil'den ayrıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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200’ü aşkın Türk vatandaşı ’’uçan kale’’ ile Kabil’den ayrıldı

Son dakika haberleri... Afganistan'da bulunan 200’ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil'den ayrıldı.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağı Kabil'den havalandı.

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Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı.

Ülkede Türk vatandaşlarının tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edilirken Kabil kent merkezinden havalimanındaki güvenli bölgeye getirilen ve nakil için bekleyen Türk vatandaşları, yaşadıkları süreci ve Kabil'deki son durumu AA muhabirine anlattı.

Hatay'dan 3 yıl önce geldiğini belirten Türk vatandaşı Nakimola Çolak, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde tercüman olarak görev yaptığını söyledi. Çolak, hiçbir problem yaşamadan Kabil Havalimanı'na ulaştıklarını anlattı.

"HER ŞEY BİR GÜNDE OLDU"

Adının Kadir olduğunu ve Kabil'de 2 yıldır çalıştığını söyleyen bir başka Türk vatandaşı ise Kabil Havalimanı'nın güvenlik sistemlerinin bakım ve tamirini yaptığını anlattı. Türk vatandaşı, şunları anlattı:

"Çok hızlı gelişti her şey. Taliban'ın Kabil'e girmesi, her şey 1 günde oldu. Biz de hemen elçiliğimize ve Dışişlerine ulaştık. Şu anda güvendeyiz ve inşallah memleketimize uçacağız."

Afganistan'da 8 yıldır çalışan Ahmet Yılmaz, Türk askerine teşekkür ederek, "Askerimizden Allah razı olsun. Bize yardımcı oldular. Tahliye programına bizi de aldılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Muhterem Büyük ise İstanbul'dan geldiğini ve Herat şehrinde un fabrikası çalıştırdıklarını anlattı. Herat'a gidemediklerini ve 1 haftadır Kabil'de otelde kaldıklarını ifade eden Büyük, "Mecburen geri dönüyoruz. Allah büyüktür, ileride tekrar gelebiliriz." diye konuştu.

Ailesiyle birlikte uçağa bindiğini belirten bir vatandaş da "Türkiye devletine çok teşekkür ederiz." dedi.

MSB'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

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