Son dakika: Taliban'dan Eşref Gani hamlesi! Hangi ülkede olduğu ortaya çıktı
Son dakika haberine göre Afganistan'ın Taliban yönetimi, Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesi insani gerekçelerle ülkemize kabul edildi." denildi.
Afganistan'ın Taliban yönetimi Tacikistan'daki büyükelçiliği marifetiyle Interpol polisinden Eşref Gani Hamdullah Muhib ve Fazl Muhammed Fazli'nın "kamu fonlarını çaldıklarını" iddia ederek yakalanması için talepte bulundu.
TUTUKLAMA TALEBİ
Sabah'ın haberine göre Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçiliği başvurusunda "Halkın servetine ve kamu fonlarının bu kişiler tarafından çalındığını" belirterek tutuklanmalarını istedi.
Bu üç isim Taliban'ın Kabil'e ilerlemesi sonrasında ülkeden ayrılarak yurt dışına kaçmıştı.
Eşref Gani ve önde gelen isimlerinin beraberlerinde yüklü miktarda paralarla ülke dışına gittiği iddia ediliyordu.
TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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