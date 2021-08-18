Son dakika | NATO açıkladı! Kabil Havalimanı’nda izdiham! 17 kişi yaralandı

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.

Vir nato yetkilisi, havaalanının kapısında çıkan izdahamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu. havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi.