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Son dakika | NATO açıkladı! Kabil Havalimanı'nda izdiham! 17 kişi yaralandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Son dakika | NATO açıkladı! Kabil Havalimanı’nda izdiham! 17 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Taliban yönetimine geçen Afganistan'da sıcak gelişme yaşandı. Taliban'ın ülkede kontrolü sağlaması sonrası Afganistan'dan kaçmak isteyenler havalimanına akın etmişti. NATO, Kabil Havaalanı'nda çıkan izdihamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu.

Önceki gün yaşanan kaos görüntülerinin tekrarlanmaması için havalimanının güvenliğini sağlayan askerler bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ancak, havalimanına girmek isteyen Afganistan vatandaşları ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor

Güvenlik güçleri, kalabalığı kontrol altında tutmak için zaman zaman havaya uyarı ateşi açıyor.

Vir nato yetkilisi, havaalanının kapısında çıkan izdahamda 17 kişinin yaralandığını duyurdu. havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi.

Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

AFGANİSTANLILARIN HAVALİMANI ÇEVRESİNDEKİ GERGİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR
Öte yandan Kabil'den kaçmak isteyen Afganistanlıların havalimanı çevresindeki gergin bekleyişi sürüyor.

Kabil Havalimanı'na girmek isteyen Afganistan vatandaşlarını engellemek amacıyla havalimanının güvenliğini sağlayan askerler zaman zaman havaya ateş açıyor.

Havalimanı önünde bekleyen bazı Afganistan vatandaşları da sıcak hava ve yorgunluğun etkisiyle baygınlık geçirdi.

Fenalaşan bazı kadınlara güvenliği sağlayan askerler tarafından ilk müdahale yapıldı.

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Kabil Havaalanı’nda izdiham KABİL HAVAALANI'NDA İZDİHAM

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