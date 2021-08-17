Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması: Tahliyeler başvuru sırasına göre yapılacak
Son dakika haberleri… Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Tahliyeler başvuru sırasına göre yapılacak" ifadeleri yer aldı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Afganistan genelindeki güvenlik durumunun izlenmeye devam edildiği kaydedildi.
Duyuruda, büyükelçiliğin Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğu ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürdükleri belirtildi.
Büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının, başvuru sırasına göre Türkiye'ye getirileceği kaydedilen duyuruda, "Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır.
Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.
TÜRKİYE'NİN KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN TELEFONLARI
Duyuruda ayrıca Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76 ve konsolosluk çağrı merkezine +90 312 292 29 29 telefon numaralarından ulaşabileceği kaydedildi.
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