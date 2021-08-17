19 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması: Tahliyeler başvuru sırasına göre yapılacak

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması: Tahliyeler başvuru sırasına göre yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
ABONE OL
Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliğinden son dakika açıklaması: Tahliyeler başvuru sırasına göre yapılacak

Son dakika haberleri… Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır. Tahliyeler başvuru sırasına göre yapılacak" ifadeleri yer aldı.

SON DAKİKA: Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürüyoruz. Tahliyeler başvuru sıralamasına göre yapılacaktır" bilgisi paylaşıldı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, Afganistan genelindeki güvenlik durumunun izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

Duyuruda, büyükelçiliğin Türk vatandaşlarıyla sürekli temas halinde olduğu ve bu süreçte tahliye olmak isteyenlerin dönüşleri için gerekli eşgüdümü sürdürdükleri belirtildi.

Büyükelçilik ve konsolosluk çağrı merkeziyle iletişime geçen Türk vatandaşlarının, başvuru sırasına göre Türkiye'ye getirileceği kaydedilen duyuruda, "Vatandaşlarımızın kişisel güvenliklerini gözeterek, kendilerine haber verilene kadar beklemeleri uygun olacaktır.

Büyükelçiliğimiz ve konsolosluk çağrı merkezi tarafından aranarak, tahliye için davet edilen vatandaşlarımıza gerekli yönlendirme yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN KABİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN TELEFONLARI

Duyuruda ayrıca Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğine +93 79 782 82 83 ve +93 79 182 79 76 ve konsolosluk çağrı merkezine +90 312 292 29 29 telefon numaralarından ulaşabileceği kaydedildi.

AB, Taliban ile uzlaşma şartlarını duyurdu AB, TALİBAN İLE UZLAŞMA ŞARTLARINI DUYURDU
Eski ABD Başkanı Bush’tan Afganistan açıklaması ESKİ ABD BAŞKANI BUSH'TAN AFGANİSTAN AÇIKLAMASI
Eski ABD Başkanı Bush’tan Afganistan açıklaması

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA