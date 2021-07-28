Biden gafıyla sosyal medyanın diline düştü
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Pazartesi günü Beyaz Saray'da yapılan bir etkinlikte kırdığı potla sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden'ın o sözleri kısa süre içerisinde viral oldu.
Amerika, Başkan Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir etkinlikteki gafını konuşuyor.
'ANNE NEREDE?'
Engelli Amerikalılar Yasası'nın (ADA) 31. yıldönümünün kutlanması yapıldığı etkinlikte sanatçı Tyree Brown'a ''Anne nerede?'' sorusunu yöneltti.
Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Brown ''Evde televizyondan izliyor'' cevabını verdi. Joe Biden bunun üzerine ''Ah... Tabii izliyor'' dedi ve Brown, ''İzliyor'' yanıtını verdi.
Biden ise ''Burada bizimle sanıyordum... Öyle olsaydı ayağa kalkmasını isteyecektim'' ifadelerini kullandı.
VİRAL OLDU
Bu anlar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden'ın bu potunu gözler önüne seren video viral olurken video hakkında pek çok yorum yapıldı.
''GÖREVİNE DEVAM EDECEK SAĞLIK DURUMU YOK''
Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar bu durumu herkesin başına gelebilecek bir gaf olarak niteletirdi.
YouTube'ta yayınlanan video kısa sürede 100 bin izlenme barajını aştı. Ancak Newsweek'te yer alan habere göre, bu Biden'ın etkinlikte kırdığı tek pot değil.
İSİMLERİ BİRBİRİNE KARIŞTIRDI
Biden ayrıca Rhode Island'ın 2. kongre bölgesini temsil eden Jim Langevin'e seslenirken de yanlış isim kullandı.
Biden, 'İşte buradasın Paul. Bunu herkesten daha iyi anlıyorsunuz ve tüm çalışmalarınız için size teşekkür etmek istiyorum, Kongre üyesi. Burada olduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum' dedi.
Ancak Biden bu sözleri adı Jim olan Temsilci Langevin'den bahsederken sarf etti.
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