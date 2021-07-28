Biden gafıyla sosyal medyanın diline düştü

''GÖREVİNE DEVAM EDECEK SAĞLIK DURUMU YOK''

Bazı kullanıcılar Biden'ın sağlık durumunun görevine devam etmek için iyi olmadığını savunurken, kimi kullanıcılar bu durumu herkesin başına gelebilecek bir gaf olarak niteletirdi.

YouTube'ta yayınlanan video kısa sürede 100 bin izlenme barajını aştı. Ancak Newsweek'te yer alan habere göre, bu Biden'ın etkinlikte kırdığı tek pot değil.