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FETÖ'cü Orhan İnandı'dan Biden itirafı! Örgüt ne yapacağını bilemez halde

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Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
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FETÖ'cü Orhan İnandı'dan Biden itirafı! Örgüt ne yapacağını bilemez halde

MİT'in operasyonuyla Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnan'dı flaş itiraflarda bulundu. FETÖ'cü İnandı ABD’nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını dile getiren İnandı, FETÖ'nün gelişmelerden sonra ne yapacağını bilemez hale geldiğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı, örgütün ABD'de değişen yönetime ve yeni başkan Joe Biden'e bel bağladığını ancak, kısa sürede hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.

Edinilen bilgilere göre; Orhan İnandı, kendisine yakın gördüğü örgüt üyeleriyle yaptığı toplantıda dikkat çeken değerlendirmeler yaptı. İnandı örgütün ABD'de Biden ve ekibinin yönetime gelişine çok güvendiğini, ilk birkaç ayın bu inancın koruduğunu anlattı.

ÖRGÜT NE YAPACAĞINI BİLEMEZ DURUMDA

FETÖ yöneticisi Orhan İnandı, ABD'nin jeopolitik gerekçelerle Türkiye ile ilişkilerinde örgütün beklediği olumsuz adımları atmayacağının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun örgüt içinde büyük bir şaşkınlık yarattığını belirten Orhan İnandı, FETÖ'de ne yapacağını bilememe hali oluştuğunu söyledi.

FLAŞ İTİRAFLAR

36 yıllık örgüt üyesi ifadesinde, ülke imamlarına yönelik toplantıları organize eden heyet grubunun Naci Tosun, Mustafa Özcan, Şerif Ali Tekalan, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz, İsmet Aksoy, Ali Ursavaş'tan oluştuğunu söyledi. Türkiye'den kendilerine 2001 yılında 120 bin Dolar, 2012'de 180 bin Dolara geldiğini, 2015 yılından sonra da bu paraların kesildiğini belirten İnandı, 2017 yılında Kırgızistan Ülke İmamlığını yaptığını, bunların haricinde Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan Ülke İmamlarından Sorumlu Olarak Orta Asya İmamı Görevini yürüttüğünü kendisinin Orta Asya İmamı olarak Naci Tosun ve Ali Ursavaş'a bağlı olduğunu anlattı.

Sabah'ın haberine göre İnandı, 2017,2019 ve 2021 yılında Pensilvanya'da elebaşı Gülen'in de katıldığı toplantıların detaylarını ifşa etti. İnandı, darbe girişimi sonrasında ekonomik kriz meydana geldiğini, öğretmenlerin dahi maaşlarını ödeyemeyecek duruma geldiklerini, Kırgızistan'da iki okulu sattıklarını belirterek elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu kampta 3 gün kaldığını, 2017'deki o toplantı da örgüt üyelerinin ByLock gibi bir tek özel cep telefonu uygulaması kullanmamasının, toplumda herkesin kullandığı uygulamaların kullanılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

GÜLEN'İN TALİMATIYLA ÖRGÜT ÜYELERİNE YARDIM YAPIYORLARMIŞ

2019 yılında elebaşı Gülen'in malikanesindeki toplantı da ise Türkiye'de FETÖ üyeliğinden tutuklanan, cezaevine giren ailelerin yakınlarına yardım amaçlı "muavenet" adı altında para gönderilmesi istendiğini, Kazakistan ülke imamı Mesut Ata'nın Türkiye'ye paranın transferinde sıkıntı yaşanabileceğini söyleyerek paraları Türkiye'den Yunanistan'a kaçan kişilere gönderdiğini, 2021 Nisan ayı sonrasında ise daha önceden Kırgızistan'a himmet adı altında destek veren Adapazarı, Düzce, İzmit, Gebze, Salihli, Soma, Karadeniz-Ereğli, İstanbul -Beşiktaş, Ankara, Konya il ve ilçelerdeki örgüt üyelerinin yakınlarına bir şekilde ulaşılarak aylık 500 ile bin 500 dolar arasında para gönderdiklerini anlattı.

İnandı, para gönderilecek ailelerin Sapat Eğitim Kurumları'na bağlı Okul Müdürleri tarafından bulunduğunu, takibini de Kırgız uyruklu Amirbek Sultanmuratov'un yaptığını söyledi. Paraların transfer şeklinin ise mağdur ailelerinin kendilerinin belirlenmesi yöntemi kullanıldığını bu paraların Kırgızistan uyruklu kişiler tarafından gönderildiğini, banka hesabı, PTT gibi kurumların kullanılmadığını anlattı.

GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI

FETÖ ile ilk teması üniversite öğrenimi için Ankara'ya geldiği 1985'te Ankara-Beştepe'de bulunan bir örgüt evinde kalmasıyla başlayan İnandı'nın Ankara'da Bilal kod ismini kullandığı, bu dönemde örgüte ait üç öğrenci evinin sorumluluğunu üstlendiği öğrenildi. 1991 ile 1993 yıllarında Ankara'da örgüte ait yurt ve dershanelerde öğretmenlik, idarecilik, serrehberlik yapan zanlının, Ankara'da bulunduğu dönemde hemşerisi olan Adil Öksüz ile örgüt evlerinde yapılan toplantılarda bir araya geldiği, sonrasında İstanbul'a giderek elebaşı Fetullah Gülen'in sohbetlerine katıldığı öğrenildi.

O dönemde üst ilişkisi FETÖ Dershaneler Genel Sorumlusu Bekir Ünal'a bağlı yapılanmada görev yapan örgüt yöneticisinin 1993 yılında FETÖ Trabzon İl Eğitim Danışmanlığına atandığı, Karadeniz Bölgesi Eğitim Danışmanı Ergün Kurum ile birlikte FETÖ Türkiye Eğitim Danışmanı olarak faaliyet gösteren Sait Aksoy'a bağlı olarak çalıştığı belirtildi.

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