Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü. İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nin servis ettiği fotoğraf dünya gündemine oturdu.
ABD Başkanı Joe Biden, 9 Temmuz'da görevinden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i geçen hafta Beyaz Saray'da ağırlamıştı.
İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ı da yakın zamanda ağırlamak istediğini söyleyen Biden'ın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü.
28 Haziran'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmede Rivlin, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) olan 45 yaşındaki Ravitz'in en önemli yardımcılarından biri olduğunu ve zorlu işinin yanı sıra 12 çocuğuyla ilgilendiğini söyledi. Bunu duyan Biden, hayranlığını göstermek için diz çöktü.
O ana ait fotoğrafta Ravitz ve Rivlin'in Biden'a bakarak gülümsediği görülüyor.
Bununla birlikte Biden, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada İsrail'in "meşru müdafaa" hakkına desteğinin süreceğinin altını çizmiş ve şöyle konuşmuştu:
"ABD Başkanı olarak, İsrail'e olan taahhüdümüz kati ve gerçektir. Her zaman söylediğim gibi, bir İsrail olmasaydı biz bir tane icat ederdik... İran'ın benim başkanlığım döneminde asla nükleer sahibi olamayacağını söyleyebilirim."
ABD'nin, İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle normalleşme sürecine de tam destek verdiğini söyleyen Biden, bölgede daha büyük bir "barış ve istikrar bloku" kurmak istediklerini dile getirmişti.
Öte yandan ABD Başkanı Biden, Michigan'a yaptığı Cumartesi gezisini dondurma yiyerek ve dükkandaki diğer müşterilerle sohbet ederek noktaladı.
Geçmişte eski başkanlar Başkanlar Herbert Hoover ve Gerald Ford'un da katıldığı bir etkinlik olan Traverse City Ulusal Kiraz Festivali yakınlarındaki bir kiraz çiftliğinde yerel yetkililer ve seçmenlerle bir araya geldi.
35 yıl boyunca çiftlikte çalışan iki Guatemalalı çiftle sohbet eden Biden, ayrıca çiftlikten birkaç vişneli turta satın aldı. ABD Başkanı daha sonra Demokrat senatörler Gary Peters ve Debbie Stabenow ile birlikte ev yapımı dondurma yemeye gitti.
Başkan, çikolata parçalı dondurma yedi, üç ikramın hepsini 20 dolarlık bir banknotla ödedi yaklaşık 15 dolar bahşiş bıraktı. Biden, "Senatörler bana buranın dünyadaki en iyi yer olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
Gezi, Biden'ın altyapı paketine ve önerilen diğer politikalara destek sağlama kampanyasının bir parçası olarak lanse edildi, ancak Biden hafta sonu kamuoyuna açıklamalar yapmak yerine seçmenlerle bire bir konuşmayı seçti.
ABD, yönetimin yetişkinlerin yüzde 70'ini 4 Temmuz'a kadar aşılama hedefine ulaşamayacak olsa da Biden'ın Pazar günü Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için ilk müdahale görevlilerini ve askerlik görevlileri ile ailelerini Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Bayramda kısıtlama olacak mı? 19-23 Temmuz'da tam gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...
- Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
- Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
- Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
- Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
- Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
- AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?
- Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
- Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?