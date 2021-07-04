04 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.07.2021 Güncelleme Tarihi: 04.07.2021
ABONE OL
Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü. İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nin servis ettiği fotoğraf dünya gündemine oturdu.

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Temmuz'da görevinden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'i geçen hafta Beyaz Saray'da ağırlamıştı.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ı da yakın zamanda ağırlamak istediğini söyleyen Biden'ın görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in özel kalem müdürü Rivka Ravitz'in önünde diz çöktü.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

28 Haziran'da Beyaz Saray'da gerçekleştirilen görüşmede Rivlin, Ultra-Ortodoks Yahudi (Haredi) olan 45 yaşındaki Ravitz'in en önemli yardımcılarından biri olduğunu ve zorlu işinin yanı sıra 12 çocuğuyla ilgilendiğini söyledi. Bunu duyan Biden, hayranlığını göstermek için diz çöktü.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

O ana ait fotoğrafta Ravitz ve Rivlin'in Biden'a bakarak gülümsediği görülüyor.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Bununla birlikte Biden, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme öncesinde yaptığı açıklamada İsrail'in "meşru müdafaa" hakkına desteğinin süreceğinin altını çizmiş ve şöyle konuşmuştu:

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

"ABD Başkanı olarak, İsrail'e olan taahhüdümüz kati ve gerçektir. Her zaman söylediğim gibi, bir İsrail olmasaydı biz bir tane icat ederdik... İran'ın benim başkanlığım döneminde asla nükleer sahibi olamayacağını söyleyebilirim."

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

ABD'nin, İsrail'in Ortadoğu ülkeleriyle normalleşme sürecine de tam destek verdiğini söyleyen Biden, bölgede daha büyük bir "barış ve istikrar bloku" kurmak istediklerini dile getirmişti.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Öte yandan ABD Başkanı Biden, Michigan'a yaptığı Cumartesi gezisini dondurma yiyerek ve dükkandaki diğer müşterilerle sohbet ederek noktaladı.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Geçmişte eski başkanlar Başkanlar Herbert Hoover ve Gerald Ford'un da katıldığı bir etkinlik olan Traverse City Ulusal Kiraz Festivali yakınlarındaki bir kiraz çiftliğinde yerel yetkililer ve seçmenlerle bir araya geldi.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

35 yıl boyunca çiftlikte çalışan iki Guatemalalı çiftle sohbet eden Biden, ayrıca çiftlikten birkaç vişneli turta satın aldı. ABD Başkanı daha sonra Demokrat senatörler Gary Peters ve Debbie Stabenow ile birlikte ev yapımı dondurma yemeye gitti.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Başkan, çikolata parçalı dondurma yedi, üç ikramın hepsini 20 dolarlık bir banknotla ödedi yaklaşık 15 dolar bahşiş bıraktı. Biden, "Senatörler bana buranın dünyadaki en iyi yer olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

Gezi, Biden'ın altyapı paketine ve önerilen diğer politikalara destek sağlama kampanyasının bir parçası olarak lanse edildi, ancak Biden hafta sonu kamuoyuna açıklamalar yapmak yerine seçmenlerle bire bir konuşmayı seçti.

Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

ABD, yönetimin yetişkinlerin yüzde 70'ini 4 Temmuz'a kadar aşılama hedefine ulaşamayacak olsa da Biden'ın Pazar günü Bağımsızlık Günü'nü kutlamak için ilk müdahale görevlilerini ve askerlik görevlileri ile ailelerini Beyaz Saray'da ağırlaması bekleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA