Dünya bu kareleri konuşuyor! Biden İsrailli siyasetçinin önünde diz çöktü

"ABD Başkanı olarak, İsrail'e olan taahhüdümüz kati ve gerçektir. Her zaman söylediğim gibi, bir İsrail olmasaydı biz bir tane icat ederdik... İran'ın benim başkanlığım döneminde asla nükleer sahibi olamayacağını söyleyebilirim."

