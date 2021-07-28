WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için yolun sonu göründü

ASSANGE'IN AVUKATI: "DAVA ESASA UYGUN YÜRÜTÜLMEDİ"

Assange'ın avukatı Carlos Poveda, yaptığı açıklamada, Assage'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin davanın esasa uygun yürütülmediğini ve müvekkilinin duruşmaya katılmasına izin verilmediğini söyledi.

Assange'ın mahkeme tarihinde sağlık sorunları yaşadığını ve özgürlüğünden yoksun olduğunu anımsatan Poveda, bir üst mahkemeye başvurarak kararın ayrıntılı açıklamasını talep edeceğini kaydetti.

Poveda, vatandaşlığı geri alırken haklara saygı duyulması ve kanuni prosedürün izlenmesinin uyruğun öneminden daha üstün olduğunu ifade etti.