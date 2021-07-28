WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için yolun sonu göründü
Ekvador, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı vatandaşlıktan çıkardı. Ekvador adli makamları da bu kararı Assange'a resmi olarak iletti.
Ülkenin başkenti Quito'da bulunan Pichincha Mahkemesi'nde önceki gün Assange'ın vatandaşlığının iptaline ilişkin dava görüldü. Mahkeme, Assange'a 2018'de verilen vatandaşlığın iptaline karar verdi. Ekvador adli makamları da bu kararı Assange'a resmi olarak iletti.
Ekvadorlu yetkililer, Assange'ın vatandaşlık mektubunda birçok tutarsızlık, farklı imzalar, muhtemelen belgelerde değişiklik ve ödenmemiş ücretler olduğunu ifade etti.
ASSANGE'IN AVUKATI: "DAVA ESASA UYGUN YÜRÜTÜLMEDİ"
Assange'ın avukatı Carlos Poveda, yaptığı açıklamada, Assage'ın vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin davanın esasa uygun yürütülmediğini ve müvekkilinin duruşmaya katılmasına izin verilmediğini söyledi.
Assange'ın mahkeme tarihinde sağlık sorunları yaşadığını ve özgürlüğünden yoksun olduğunu anımsatan Poveda, bir üst mahkemeye başvurarak kararın ayrıntılı açıklamasını talep edeceğini kaydetti.
Poveda, vatandaşlığı geri alırken haklara saygı duyulması ve kanuni prosedürün izlenmesinin uyruğun öneminden daha üstün olduğunu ifade etti.
SÜREÇ
Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.
ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve Ocak 2018'de vatandaşlık vermişti.
Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.
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