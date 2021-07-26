Son dakika: Darbenin yaşandığı Tunus'ta flaş karar: 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Son dakika haberi... Darbenin yaşandığı Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta bugünden itibaren 1 ay süre ile yerel saatle 19.00’dan 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Ülkede siyasi kriz ve protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Said yayınladığı kararname ile ülke genelinde 1 ay süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilan edildiği belirtildi.
Yerel saatle 19.00'dan 06.00'ya kadar uygulanacak olan yasaktan zorunlu şehirlerarası yolculuk yapan, temel ihtiyaçlarını karşılayan ve acil sağlık nedenleri olan vatandaşların muaf olduğu aktarıldı.
Kararname ile ayrıca 3'ten fazla kişinin toplanması ve bir araya gelmesi de yasaklandı.
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