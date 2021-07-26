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Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

Tunus'da Cumhurbaşkanı Kays Said'in askerlerle birlikte darbe yapıp Tunus meclisini askıya almasına baro ve sivil toplum kuruluşlarından da büyük tepki geldi. İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan yapılan açıklamada, meclisin askıya alınmasının Tunus anayasasına aykırı olduğu belirtilerek uluslararası camianın da bu darbenin karşısında konum alması gerektiği ifade edildi. UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci de darbeye tepki göstererek, "Bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkumdur" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.07.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 16:58
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Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in hukuku ayaklar altına alarak askerin desteği ile meclisi feshetmesine Türkiye'deki hukukçulardan ve sivil toplum kuruluşlarından büyük tepki geldi.

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Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

İstanbul 2 Nolu Barosu yaptığı açıklamada darbe girişiminin hiçbir şekilde hukuki bir dayanağı olmadığına vurgu yapılarak Tunus'ta anayasasının açık şekilde çiğnendiği ifade edildi.

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Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Meclis başkanının meclise girişinin kolluk güçleri tarafından engellenmesi girişimlerini kınıyoruz" ifadelerini kullandı. UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci ise "Post modern darbeciler dâhil, bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkumdur" dedi.

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Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

İSTANBUL 2 NOLU BAROSU'NDAN DARBECİLERE SERT TEPKİ
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Avukat Yasin Şamlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunus meclis başkanı tarafından darbe olarak nitelendirilen; Tunus Anayasasının 80 maddesine ve hukuka açıkça aykırı olarak meclisin askıya alınması, başbakanın görevden alınması, meclis başkanının meclise girişinin kolluk güçleri tarafından engellenmesi girişimlerini kınıyoruz" dedi.

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Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

İstanbul 2 Nolu Barosu da resmi bir açıklama yaparak Tunus'taki darbeyi kınadı. Girişimin hiçbir şekilde hukuki bir temele dayanmadığının belirtiği açıklamada, hukuki meşruiyetin savunulması ve korunması gerektiği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: