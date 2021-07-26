Tunus ayakta! Darbeye karşı direniyorlar! Türkiye meşru hükümetin yanında

Tunus'da Cumhurbaşkanı Kays Said'in askerlerle birlikte darbe yapıp Tunus meclisini askıya almasına baro ve sivil toplum kuruluşlarından da büyük tepki geldi. İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan yapılan açıklamada, meclisin askıya alınmasının Tunus anayasasına aykırı olduğu belirtilerek uluslararası camianın da bu darbenin karşısında konum alması gerektiği ifade edildi. UMED Uluslararası Medya Enformasyon Derneği Başkanı Aslan Değirmenci de darbeye tepki göstererek, "Bütün darbeciler zelil bir ölüme mahkumdur" dedi.

Sabah Giriş Tarihi: 26.07.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 16:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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