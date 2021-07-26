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Akdeniz'de facia: 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Akdeniz'de facia: 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'de Libya açıklarında bir botun batması sonucu en az 57 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

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