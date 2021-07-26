Akdeniz'de facia: 57 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

26 Temmuz 2021, Pazartesi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve son dakika açıklandı! 1800 günle emeklilik müjdesi! Yaş şartı aranmadan...
- Emekliye yeni kazanç fırsatı! İkinci tazminat hakkı bulunuyor! İş yerinden çıkarılmaları halinde...
- Ödemelerde artış yaşandı! Başvurana 1125 TL ödeme yapılacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı...
- Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Kıdem tazminatı için flaş detay! Maaş kesintisi sonlanabilir! Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa...
- Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
- BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2021-2022 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...