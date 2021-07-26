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Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı! Kovid-19'a karşı tam aşılanma şartı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2021 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021
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Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı! Kovid-19'a karşı tam aşılanma şartı...

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Covid-19’a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini açıkladı. Peki, Suudi Arabistan şu ana kadar hangi aşılara onay verdi? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Suudi Arabistan yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos'ta kabul ediyor.

Hac ve Umre Bakanlığı Sözcüsü Hisham Saeed yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı tam aşılanmış yabancı ziyaretçilerin 9 Ağustos'tan itibaren umre ziyareti yapabileceğini ifade etti.

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Covid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi.

Suudi Arabistan, hac ziyaretlerinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz günlerde ülkede ikamet eden vatandaşlar için umre sezonunun başladığını açıklamıştı.

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