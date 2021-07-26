Son dakika: Suudi Arabistan'dan flaş umre kararı! Kovid-19'a karşı tam aşılanma şartı...

Dün itibarı ile umre vizesi, konaklama ve barınma gibi işlemlerin başladığını aktaran Saeed, yurt dışından gelenlerin umre yapabilmeleri için en önemli şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 Covid-19 aşısından birini yaptırması olduğunu açıkladı.