15 Temmuz darbesini mazur görenler Tunus'taki darbeye de destek verdi! Küresel düzenin 'bireysel' kalemleri iş başında!
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını açıklayarak, yeni atayacağı bir kukla başbakanla idareyi ele almaya karar verdiğini açıklayarak açıkça darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimine 'darbe' diyemeyerek 'tiyatro' olarak niteleyenler, Türkiye için yaptıkları açıklamalara benzer bir biçimde darbeyi aklayacak ve haklı gösterecek lafügüzaf yarışına girdi. İçlerinde Gazeteci Nevşin Mengü, Murat Aksoy ve firari FETÖ'cü Can Dündar gibi isimlerin de bulunduğu köhne zihniyet, Tunus'taki olaylara 'darbe' demekten imtina ettiği gibi üstüne bir de güzelleme yaptı. İşte detaylar...
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirerek darbe girişiminde bulundu.
Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.
Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi.
Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.
NEVŞİN MENGÜ'DEN DARBEYE GÜZELLEME
Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.
POSTAL SEVİCİLER İŞ BAŞINDA!
Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.
Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.
FİRARİ CAN DÜNDAR ŞAŞIRTMADI!
Firari FETÖ'cü Can Dündar, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin "Tunus'ta Nahda'nın "demokrasiye darbe yapıldı" feryadından önce bu çığlığa bi kulak verin" mesajıyla darbeyi güzelleme derdine düştü. Dündar, paylaşımında darbenin öne çıkan isimlerinden Abeer Musa'nın videosuna yer verdi.
Birgün yazarı Erk Acarer de "Tunus Özgür Anayasa Partisi lideri Abeer Musa: Gelir gelmez insanları Müslüman ve Kafir diye böldünüz diyor. Tunus, halkı Gannuşi'yi, Nahda'yı ve İhvan kardeşliğini istemiyor. Bu nasıl darbe? Din satanların yıkılışı her yerde yaklaşıyor. Telaşlanmayın ecele çare yok!" ifadeleriyle darbecileri güzellemeyi bırakın; aklınca Türkiye için de tehdit imasında bulundu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ödemelerde artış yaşandı! Başvurana 1125 TL ödeme yapılacak! Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıkladı...
- Son dakika: Yasaklar yeniden gelecek mi? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Kıdem tazminatı için flaş detay! Maaş kesintisi sonlanabilir! Sigortanız 1 Ekim 2008'den önce başlıyorsa...
- Okulların açılma tarihi ertelenecek mi? MEB ile ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi...
- BİM marketlerde indirim fırtınası yaşanıyor! 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Üniversite adayları heyecan içinde! 2021 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama nasıl yapılır?
- Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2021-2022 MEB ücretli öğretmenlik başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav itiraz sonuçları açıklandı mı? 2021 MEB atama tercihleri ne zaman yapılacak?
- Altın fiyatları başka yöne cereyan edecek! Alım-satım yapacaklara uyarı! Ağustos ayında...
- YKS sonuçları son dakika açıklandı mı? 2021 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıklamaları...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam son durum! Toplu sözleşme ile zamlı maaş ne zaman açıklanacak?
- KPSS sınav giriş yerleri sorgulama: 2021 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden, nasıl görüntülenir? ÖSYM açıkladı!