15 Temmuz darbesini mazur görenler Tunus'taki darbeye de destek verdi! Küresel düzenin 'bireysel' kalemleri iş başında!

NEVŞİN MENGÜ'DEN DARBEYE GÜZELLEME

Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

POSTAL SEVİCİLER İŞ BAŞINDA!

Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.