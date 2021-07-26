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15 Temmuz darbesini mazur görenler Tunus'taki darbeye de destek verdi! Küresel düzenin 'bireysel' kalemleri iş başında!

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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15 Temmuz darbesini mazur görenler Tunus'taki darbeye de destek verdi! Küresel düzenin 'bireysel' kalemleri iş başında!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Meşişi'yi görevden aldığını açıklayarak, yeni atayacağı bir kukla başbakanla idareyi ele almaya karar verdiğini açıklayarak açıkça darbe girişiminde bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimine 'darbe' diyemeyerek 'tiyatro' olarak niteleyenler, Türkiye için yaptıkları açıklamalara benzer bir biçimde darbeyi aklayacak ve haklı gösterecek lafügüzaf yarışına girdi. İçlerinde Gazeteci Nevşin Mengü, Murat Aksoy ve firari FETÖ'cü Can Dündar gibi isimlerin de bulunduğu köhne zihniyet, Tunus'taki olaylara 'darbe' demekten imtina ettiği gibi üstüne bir de güzelleme yaptı. İşte detaylar...

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "ülkenin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar nedeniyle" meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirterek, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını bildirerek darbe girişiminde bulundu.

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından, görevden alınan hükümet halkın iradesine sahip çıkmasını istedi ve sokak çağrısı yaptı.

Ülkede Cumhurbaşkanı Said tarafından gerçekleştirilen darbeyi alkışlayanlar da sokaklara indi.

Bu sırada darbeci asker ve polislerle çekilen fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı.

NEVŞİN MENGÜ'DEN DARBEYE GÜZELLEME
Gazeteci Nevşin Mengü, bu fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak "Tunus'ta İslamcı En Nahda hükümeti Cumhurbaşkanı tarafından feshedildi. Fesih kararı sonrası kutlamak için sokaklara dökülenler oldu. Dün geceki kutlamanın sembol fotoğraflarından biri" ifadelerini kullandı.

POSTAL SEVİCİLER İŞ BAŞINDA!
Nevşin Mengü'nün bu paylaşımıyla darbecilerden yana olduğunu belli etmesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Darbecileri alkışlamakla suçlanan Nevşin Mengü'ye asker postallarının fotoğrafları gönderildi.

FİRARİ CAN DÜNDAR ŞAŞIRTMADI!
Firari FETÖ'cü Can Dündar, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin "Tunus'ta Nahda'nın "demokrasiye darbe yapıldı" feryadından önce bu çığlığa bi kulak verin" mesajıyla darbeyi güzelleme derdine düştü. Dündar, paylaşımında darbenin öne çıkan isimlerinden Abeer Musa'nın videosuna yer verdi.

Birgün yazarı Erk Acarer de "Tunus Özgür Anayasa Partisi lideri Abeer Musa: Gelir gelmez insanları Müslüman ve Kafir diye böldünüz diyor. Tunus, halkı Gannuşi'yi, Nahda'yı ve İhvan kardeşliğini istemiyor. Bu nasıl darbe? Din satanların yıkılışı her yerde yaklaşıyor. Telaşlanmayın ecele çare yok!" ifadeleriyle darbecileri güzellemeyi bırakın; aklınca Türkiye için de tehdit imasında bulundu!

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