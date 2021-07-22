Almanya’daki sel felaketinde can kaybı 174'e yükseldi! Felaket bölgelerine 400 milyon euro yardım

"Hayatın devam etmesini sağlayacağız" diyen Bakan Scholz, önümüzdeki aylarda yollar, köprüler ve demiryolu hatları da dahil olmak üzere "yıkımı temizlemek ve altyapıyı restore etmek için güçlü bir yeniden yapılanma programı" getireceğini ifade etti.