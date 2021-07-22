Almanya’daki sel felaketinde can kaybı 174'e yükseldi! Felaket bölgelerine 400 milyon euro yardım
Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165’e yükseldi. Hükümet, felaketten etkilenen bölgelere yaklaşık 400 milyon euro acil yardım yapılmasını kararlaştırdı.
Almanya'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu artıyor. Ülkenin batı bölgesini vuran sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi.
Arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarının devam ettiği sel bölgelerine evlerin, iş yerlerinin ve altyapının yeniden inşa edilmesi için 400 milyon euro (470 milyon dolar) acil yardım yapılacağı duyuruldu.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada yardımın yarısının federal hükümetten, geri kalanının ise 16 eyaletten geleceğini belirtti.
"Hayatın devam etmesini sağlayacağız" diyen Bakan Scholz, önümüzdeki aylarda yollar, köprüler ve demiryolu hatları da dahil olmak üzere "yıkımı temizlemek ve altyapıyı restore etmek için güçlü bir yeniden yapılanma programı" getireceğini ifade etti.
"İşletmeleri, fabrikaları, binaları yeniden inşa edeceğiz" diyen Scholz, hükümetin Avrupa Birliği'nin (AB) doğal afetler için ayrılan "dayanışma fonundan" yararlanması için başvuruda bulunacağını aktardı.
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