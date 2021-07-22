ABD'den terör örgütlerine Suriye'de eğitim!
ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde 400 YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim verdi. 3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koalisyon güçlerinin 400 YPG/PKK'lı teröriste yönelik silahlı eğitimi Haseke'nin Abdülaziz Dağı'nda yapıldı.
3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı.
SÖZDE MEZUNİYET TÖRENİNE TERÖRİST ELEBAŞI "MAZLUM ABDİ" DE KATILDI
Eğitimlerin son bulmasıyla birlikte, Abdülaziz Dağı'nda teröristler için sözde "mezuniyet töreni" düzenlendi. Törene terör örgütü YPG/PKK güdümündeki SDG'nin elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bazı ABD'li komutanlar katıldı.
Silahlı eğitimlerini tamamlayan teröristlerin Haseke'de YPG/PKK saflarına katılacağı öğrenildi.
TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.
Haseke'deki Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.
Eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılıyor.
ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.
Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere sık sık topçu atışı eğitimleri veriyor.
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