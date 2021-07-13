Almanya'da aşı zorunlu olacak mı? Başbakan Merkel açıkladı

Üçüncü dalganın hala tam kırılamadığını vurgulayan Merkel, 60 yaş üstünün yüzde 90'ının aşılanması hedefinin başarılmasının, gençlere yönelik koydukları hedefe oranla daha gerçekçi olduğunu ifade etti.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn da aşı randevusu almanın eskiye göre daha kolay olduğuna işaret ederek Alman halkına "Fırsatı değerlendirin ve aşı olun." çağrısında bulundu.

Cami ve spor sahası gibi noktalarda aşı kampanyaları düzenlendiğini hatırlatan Spahn, aşılama oranının yüksek olduğunu ve bu hızı korumak istediklerini kaydetti.