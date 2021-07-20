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Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! Türkiye ile her an anlaşma yapılabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Rusya’dan flaş S-400 açıklaması! Türkiye ile her an anlaşma yapılabilir

Rusya’dan S-400’lerle ilgili flaş bir açıklama geldi. Rus devlet firması Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 hava savunma sistemi konusunda yeni anlaşmalar yapılabileceğini söyledi.

Rus devlet firması Rosoboronexport'un Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile yeni parti S-400 anlaşmasının yakında imzalanabileceğini söyleyerek, "Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu" dedi.

MAKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda konuşan Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye olası yeni parti S-400 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni parti S-400 tedariki için Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Rosoboronexport'un Genel Müdürü, "Tedarik ile ilgili projelendirmeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik işbirliği programı da oluşturuldu" dedi.

Şu anda dünyanın en gelişmiş yüksek irtifa hava savunma sistemlerinden olan S-400, ABD'nin Patriotları satmaması sonrası Türkiye tarafından Rusya'ya 2.5 milyar dolar ödenerek alınmıştı.

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