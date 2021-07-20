Günlük vefat sayısı 100 sınırında! İngiltere'de günün Covid-19 verileri açıklandı

İngiltere'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 46 bin 558 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 519 bin 602'ye ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 96 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 823'e yükseldi.

Ülkede, 24 Mart'ta 98 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana en yüksek günlük can kaybı kayıtlara geçti.