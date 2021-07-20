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Son dakika | Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.07.2021 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021
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Son dakika | Mali'nin geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya bıçaklı saldırı

Son dakika haberi... Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

Son dakika haberi... Mali'nin başkenti Bamako'da bulunan bir camide namaz kılan geçici Cumhurbaşkanı Assimi Goita'ya kimliği belirsiz iki kişi tarafından bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu.

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