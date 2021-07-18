Sel felaketinin yaşandığı Almanya’da skandal görüntü! Utanmadan kahkaha attılar!
Almanya'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin yankıları sürerken, mağdurları ziyarete giden Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve başbakan adayı Armin Laschet'in olay yerindeki tavırları sosyal medyada günün konusu oldu.
Giriş Tarihi: 18.07.2021
14:07 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
14:48
Almanya'da son 200 yılın en şiddetli yağışları ülkeye felaketi yaşattı. Almanya ve Belçika'da şiddetli sağanak yağış ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Almanya'da sel felaketi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 156'ya, Belçika'da da 27'ye yükseldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
YÜZLERCE KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da Çarşamba gününden bu yana devam eden sağanak yağış ve sellerin yarattığı felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sel felaketinin etkili olduğu Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Erftstadt'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı, Almanya halkını, felaketzedelerle dayanışmaya çağırdı. Steinmeier, afet bölgesinde tanık olduğu görüntüleri, "yürek parçalayıcı" olarak değerlendirdi.
Steinmeier, kendisine eşlik eden 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Şansölye Angela Merkel'in yerine aday olan Kuzey-Ren Vestfalya eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile selden etkilenenlerle, arama ve kurtarma ekipleriyle konuştu, kriz masasından bilgi aldı.
Daha sonra Steinmeier ziyarete ilişkin medyaya bilgi verdi. Bu sırada Laschet'in arka tarafta beraberindeki heyet ile gülmesi sosyal medyada eleştirilere yol açtı.