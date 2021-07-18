İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları için karantina altına alınacak.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen gün koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Javid'in bir gün önce bir araya geldiği İngiltere Başbakanı Johnson ile Maliye Bakanı Sunak, kendilerini evde karantinaya alacak.
TOPLANTILAR DEVAM EDECEK
Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantılar yapmaya devam edecek.
Başbakanlık ofisinden yaklaşık 2,5 saat önce yapılan açıklamada, Johnson ve Sunak'ın, günlük olarak test edilecekleri ve bu nedenle karantinaya girmek zorunda kalmayacakları bir pilot programa katılacakları belirtilmişti.
Muhalefet partileri, "Onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural" olduğu gerekçesiyle bu uygulamaya karşı çıkmıştı.
Gelen tepkilerin ardından bu pilot uygulamadan vazgeçildi.
İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM
İngiltere'de dün 54 bin 674 Kovid-19 vakasının tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.
İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.
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