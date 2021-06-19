19 Haziran 2021, Cumartesi
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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi
Türk savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha attı. ROKETSAN tarafından bugüne kadar yapılan 20'den fazla atış ve sürekli geliştirmelerle su üstü harbinde en iyi mühimmatlardan birine ulaşıld. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca gemisavar füzesi, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı. Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca ile 3 metrenin altında seyredilen atışlar gerçekleştirildi.
Giriş Tarihi: 19.06.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 12:53
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