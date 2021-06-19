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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi

Türk savunma sanayisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli ürünlerle karşılama yolunda Atmaca gemisavar füzesiyle önemli bir adım daha attı. ROKETSAN tarafından bugüne kadar yapılan 20'den fazla atış ve sürekli geliştirmelerle su üstü harbinde en iyi mühimmatlardan birine ulaşıld. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca gemisavar füzesi, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı. Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca ile 3 metrenin altında seyredilen atışlar gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 19.06.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 12:53
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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi

su üstü harbinin en önemli silahlarından birisi olan Atmaca füzesi, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak ve milli imkanlarla caydırıcı bir silah geliştirmek amacıyla üretildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi

Atmaca, sınıfındaki en iyi mühimmatlardan biri olarak öne çıkıyor. Kağıt üzerinde 220 kilometre menzile sahip Atmaca, atış testlerinde 250 kilometreye ulaşabildiğini ispatladı.

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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi

Veri bağı ile hedef güncelleme, görev iptal kabiliyetine sahip Atmaca'da, atıldıktan sonra hedef değiştirilebiliyor, füze başka bir hedefe yönlendirilebiliyor. Gelişmiş 3 boyutlu rota planlama özelliğine sahip olması dolayısıyla karmaşık, adalardan oluşan bir bölgede adaların üzerinden geçmek, etrafından dolanmak gibi farklı aksiyonlar gerçekleştirilebiliyor.

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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi

Farklı platformlardan çoklu hedefte zaman (DToT), aynı platformdan çoklu hedefte zaman (SToT), hedefi ateş altına alma (salvo) yeteneklerine sahip Atmaca, aynı anda birden fazla füzeyi hedefte buluşturabiliyor. Hedefte aynı zamanda buluşmak için Atmaca otonom hız kontrolü gerçekleştirebiliyor.

Milli karşı tedbir algoritmalarına sahip olan Atmaca, elektronik harbe karşı dayanıklı olarak görev yapıyor.

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Atmaca füzesiyle Türk donanması çok daha güçlü! ROKETSAN geliştirdi

Yüksek hassasiyet, güçlü harp başlığı

Su sathından seyir gibi önemli bir yeteneğe sahip Atmaca, bugüne kadarki birçok uçuşunda 5 metre irtifada seyretti, 3 metrenin altında seyredilen atışlar da gerçekleştirildi. Bu irtifalar uçabilmek hedef tarafından fark edilmemek için önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Yüksek hassasiyetli radar arayıcı başlıkla görev yapan Atmaca'nın hedefi tahrip etmek için ise güçlü bir harp başlığı bulunuyor.