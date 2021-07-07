Fransız gazetesi Le Monde'den itiraf: Türkiye ilham kaynağı oldu

Türkiye-Cezayir ilişkilerine dair bir haber de Le Point'te yer aldı. Fransız dergiye konuşan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Türkiye'nin Cezayir'e 'siyasi karşılığı olmayan' 5 milyar dolara yakın yatırım yaptığını vurguladı. Tebbun'un 'Cezayir'in Türklerle mükemmel ilişkileri var.' ifadesi aktarıldı.

Fransız gazetesi Le Monde Türkiye'nin Afirka üzerindeki etkinliğini gündeme aldığı dosya haberinde Cezayir'in ilham kaynağının Türkiye olduğunu yazdı.

Ankara'nın bölgesel rolüne vurgu yapılan yazıda, Türkiye'nin gücü ve siyaset kültürü ile Cezayir'i etkilediği kaydedildi.