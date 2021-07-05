Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

Oyunu yükleme süresi uzayınca da "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diye soruyor.

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Futbolcular Fransızca konuştukları için, otel çalışanları konuşulanların hiçbirini anlamıyor. Video, sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülendi.