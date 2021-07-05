05 Temmuz 2021, Pazartesi
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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...
Fransa Milli Takımı'nın iki yıldızı Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Otel odasında Asyalı çalışanlarla alay eden iki futbolcuya tepkiler çığ gibi büyüdü. 2019 yılında çekilen görüntülerde kamera arkasındaki Dembele'nin çalışanlara yönelik, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" dediği duyuluyor
Giriş Tarihi: 05.07.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 16:26
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