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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

Fransa Milli Takımı'nın iki yıldızı Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Otel odasında Asyalı çalışanlarla alay eden iki futbolcuya tepkiler çığ gibi büyüdü. 2019 yılında çekilen görüntülerde kamera arkasındaki Dembele'nin çalışanlara yönelik, "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" dediği duyuluyor

Giriş Tarihi: 05.07.2021 16:14 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 16:26
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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

Fransız futbolu ırkçılık skandalıyla sarsıldı. Milli takımın iki oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019'da Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

Görüntüler, Barselona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya'daki bir hazırlık turnuvası sırasında paylaştıkları otel odasında kaydedildi.

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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

"O ÇİRKİN YÜZLER..."
Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES'i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, bu sırada çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor.

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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

UTANMIYOR MUSUN?
Griezmann'a seslenerek; "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" diyor. Asyalı çalışanlar aralarında konuşurken Dembele bu kez de kamerayı yüzlerine yaklaştırıp uzaklaştırarak dilleriyle alay ediyor.

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Fransa Milli Takımı'nda ırkçılık skandalı! Dembele ve Griezmann'dan utandıran sözler: Bütün o çirkin yüzler...

Oyunu yükleme süresi uzayınca da "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diye soruyor.

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Futbolcular Fransızca konuştukları için, otel çalışanları konuşulanların hiçbirini anlamıyor. Video, sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülendi.