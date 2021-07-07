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Son dakika: ABD eski Başkanı Donald Trump'tan Facebook Twitter ve Google'a karşı hamle: Büyük bir toplu dava açıyorum

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.07.2021 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021
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Son dakika: ABD eski Başkanı Donald Trump'tan Facebook Twitter ve Google'a karşı hamle: Büyük bir toplu dava açıyorum

Son dakika gelişmesine göre; eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki kanlı Kongre baskını sonrası sosyal medya hesaplarının askıya alınması nedeni ile sosyal medya devleri Facebook, Twitter ve Google ve söz konusu şirketlerin CEO’larına dava açtığını duyurdu. Konuşmasında söz konusu sosyal medya devlerine yüklenen Trump "Bu sabah, özgürlüğümüz ve ifade özgürlüğümüz için çok önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayım. Amerika Politika Enstitüsü ile Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'larına karşı davacı olarak büyük bir toplu dava açıyorum." mesajını verdi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki kongre baskınından sonra kendisine sansür uyguladığı gerekçesiyle Facebook, Twitter ve YouTube'un sahibi Google şirketlerine dava açacağını duyurdu.

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New Jersey'deki golf kulübünde söz konusu dava ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, kendisinin davada tek davacı olarak üç şirketin ise toplu olarak davalı olacağını ifade etti.

TRUMP: BÜYÜK BİR DAVA AÇIYORUM

Donald Trump "Bu sabah, özgürlüğümüz ve ifade özgürlüğümüz için çok önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayım. Amerika Politika Enstitüsü ile Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'larına karşı davacı olarak büyük bir toplu dava açıyorum." diye konuştu.

Davanın Florida'nın Güney Bölgesi'nde açılacağını ve "Amerikan halkına yönelik utanç verici sansürün durdurulmasını" talep edeceğini belirten Trump, "Sosyal medya şirketleri resmi olarak özel kuruluşlar olsa da, son yıllarda onları sorumluluktan kurtaran ve çokça kullandıkları İletişim Ahlak Yasası'nın 230'uncu ek maddesinin yasalaşması ile özel olmaktan çıktılar." dedi.

Söz konusu sosyal medya şirketlerini "ABD yönetiminin fiili sansür kolu" olarak niteleyen Trump, bu şirketlerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklandığını iddia eden bilgileri sansürlemesine atıfta bulunarak "Bu özellikle salgın sırasında açıktı." ifadesini kullandı.

Twitter, Google'ın sahibi olduğu YouTube ve Facebook, Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre olaylarına katkıda bulunduğunu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığına dair iddialarını sansürlemişti.

Şirketler daha sonra ise Trump'ın bu platformlardaki hesaplarını kalıcı olarak askıya almıştı.

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