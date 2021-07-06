Son dakika: İsrail’den Türkiye itirafı! Doğu Akdeniz’deki üstünlüğünü kabul etti

"YUNANİSTAN'IN ÇIKARLARINA DARBE VURDU"

Türkiye'nin artık resmen Doğu Akdeniz'deki ekonomik ve stratejik bölgelerin hakimi olduğunu kabul eden Jerusalem Post, bu durumun Yunanistan ve Mısır'ı da zor bir konuma soktuğunu söyledi. Gazete, konuya ilişkin, "Türkler, Kuzey Afrika'da yer edinmeyi ve Akdeniz'de etki alanı kurmayı başararak Mısır, Yunanistan gibi ülkelerin çıkarlarına darbe vurdu" ifadelerini kullandı.

İsrailli gazetenin, Kuzey Afrika'da resmen bir güç haline gelen Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin yaptığı tespitler, ülkenin Türkiye ile kurmaya çalıştığı pozitif ilişkinin adeta bir mesajı olarak algılandı.