Hindistan’da koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi!

2 BİN 500 KİŞİYE AŞI DİYE TUZLU SU ENJEKTE EDİLDİ

Bununla beraber Thakur, ortalama 2 bin 500 kişiye sahte aşılama yapıldığını dile getirdi. Aynı zamanda, dolandırıcılar, kurbanlarından aldıkları aşı ücretlerinden toplamda 28 bin dolar (hemen hemen 242 bin TL) kazanç elde etti.

Olay sebebiyle şu ana kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak benzeri suçlamalarla 14 şahıs tutuklandı. Thakur, emniyet güçlerinin, dolandırıcılığa karışan öteki şahısların soruşturmasına devam etmesi ile daha çok tutuklamanın olabileceğini dile getirdi.

Diğer taraftan, iddialara göre, sahte aşı faaliyetleri Mayıs aynı sonu ile Haziran ayı başı arasında yapıldı. Grevliler, aldıkları aşı sertifikalarından kuşkulanan bir takım dolandırıcılık mağdurlarının olayı emniyet güçlerine ihbar etmesinin akabinde soruşturma işlemlerine başladı.