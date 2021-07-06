Hindistan’da koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi!
Hindistan koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ikinci dalgayı oldukça ağır geçiriyor. Krizi fırsat bilen umut tacirleri ise akıllara durgunluk getirecek cinsten bir olaya imza attı. Sahte aşı merkezlerinde binlerce insana koronavirüs aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi.
Hindistan'da binlerce insan, sahte koronavirüs aşısı satışı yapan, dolandırıcıların mağduru oldu. Ekipler, soruşturmanın akabinde birçok doktor ile sağlık personelinin tutuklandığını açıkladı.
Mumbai emniyet departmanının üst düzey görevlisi Vishal Thakur, ülkenin batısında bulunan Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de ya da etrafında en az 12 sahte aşılama turu gerçekleştirildiğini belirtti.
''SAHTE SERTİFİKALAR, ŞİŞELER...''
Vishal Thakur, olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Tuttukları her sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı."
2 BİN 500 KİŞİYE AŞI DİYE TUZLU SU ENJEKTE EDİLDİ
Bununla beraber Thakur, ortalama 2 bin 500 kişiye sahte aşılama yapıldığını dile getirdi. Aynı zamanda, dolandırıcılar, kurbanlarından aldıkları aşı ücretlerinden toplamda 28 bin dolar (hemen hemen 242 bin TL) kazanç elde etti.
Olay sebebiyle şu ana kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak benzeri suçlamalarla 14 şahıs tutuklandı. Thakur, emniyet güçlerinin, dolandırıcılığa karışan öteki şahısların soruşturmasına devam etmesi ile daha çok tutuklamanın olabileceğini dile getirdi.
Diğer taraftan, iddialara göre, sahte aşı faaliyetleri Mayıs aynı sonu ile Haziran ayı başı arasında yapıldı. Grevliler, aldıkları aşı sertifikalarından kuşkulanan bir takım dolandırıcılık mağdurlarının olayı emniyet güçlerine ihbar etmesinin akabinde soruşturma işlemlerine başladı.
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