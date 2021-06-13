Doğu Akdeniz için flaş Türkiye-Mısır açıklaması

"SİYASİ İRADE BELİRLEYİCİ OLACAK"

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çıraklı, gerçekleşen görüşme ile ilgili "İkili ilişkiler Temmuz 2013'te Mursi'nin devrilmesine neden olan askeri darbeyle bozulmuştu. O dönemden sonra iki ülke arasında siyasi alandaki gerginliğin yanı sıra başta karşılıklı ticaret olmak üzere ekonomik ilişkilerde de olumsuzluk hakimdi. Yakın zamanda iki tarafın da attığı adımlarla başlayan normalleşme çabaları ve bu yönde Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi irade, geçtiğimiz haftalarda Türk Dışişleri Heyeti'nin Kahire'ye yaptığı ziyaretle resmiyet kazanmış oldu" ifadelerini kullandı.

Gayrıresmi normalleşme çabalarının geçtiğimiz Mart ayında başladığını söyleyen Dr. Çıraklı, "Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mısır ve Türkiye arasında hem istihbarat düzeyinde, hem de bakanlıklar düzeyinde temasların olduğunu ve diplomatik düzeyde de bazı temasların başladığını açıklamıştı. Aynı zamanda Mısır ile kurdukları temasların seyrine göre Doğu Akdeniz deniz yetki alanları ile alakalı bir müzakerede bulunabileceklerini ve buna göre ilerleyen zamanlarda bir anlaşma imzalayabileceklerini de söylemişti. Yine kısa süre önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile Ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm bunlar Türkiye'nin ikili ilişkilerinin normalleştirme çabasının açık bir göstergesi olarak değerlendirildi" hatırlatmasını yaptı.