Son dakika: Rusya'da hareketli anlar! Yolcu uçağından haber alınamıyor!
Son dakika haberi... Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi. Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilirken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcuuçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.
Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedekibasın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi biruçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
2017 yılında da Antonov 26 tipi bir askeri kargo uçağı iniş sırasında Rusya'da düşmüştü.