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Son dakika: Rusya'da hareketli anlar! Yolcu uçağından haber alınamıyor!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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Son dakika: Rusya'da hareketli anlar! Yolcu uçağından haber alınamıyor!

Son dakika haberi... Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi. Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilirken, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcuuçağıyla bağlantının kesildiği bildirildi.

Rus haber ajanslarının Rusya'nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedekibasın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi biruçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.

Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

2017 yılında da Antonov 26 tipi bir askeri kargo uçağı iniş sırasında Rusya'da düşmüştü.

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