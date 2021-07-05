Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş AB çıkışı

Merkel, Berlin Süreci kapsamında çevrim içi düzenlen Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Batı Balkan ülkelerinin, üyelik hedefiyle AB'ye yakınlaşma süreci çalışmalarının yanında bölgede iş birliği yapmalarının da önemine değinen Merkel, "Bu, bölgenin geleceğiyle ilgilidir." dedi.

Merkel, bu sürecin ilerletilmesinin AB'nin kendi çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Neden (bölgenin) Avrupa'nın bir parçası olduğunun ve neden AB üyesi olmasını istediğimizin jeostratejik sebepleri de dahil birçok nedeni var." değerlendirmesinde bulundu.