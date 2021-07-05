Almanya Başbakanı Angela Merkel'den flaş AB çıkışı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ülkelerinin "jeostratejik sebeplerden" dolayı gelecekte Avrupa Birliği (AB) üyesi olmaları gerektiğini söyledi.
Merkel, Berlin Süreci kapsamında çevrim içi düzenlen Batı Balkanlar Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Batı Balkan ülkelerinin, üyelik hedefiyle AB'ye yakınlaşma süreci çalışmalarının yanında bölgede iş birliği yapmalarının da önemine değinen Merkel, "Bu, bölgenin geleceğiyle ilgilidir." dedi.
Merkel, bu sürecin ilerletilmesinin AB'nin kendi çıkarlarıyla ilgili olduğunu belirterek, "Neden (bölgenin) Avrupa'nın bir parçası olduğunun ve neden AB üyesi olmasını istediğimizin jeostratejik sebepleri de dahil birçok nedeni var." değerlendirmesinde bulundu.
Son yıllarda Batı Balkan ülkelerindeki gelişmelerde ve bu ülkelerin AB'ye yakınlaşma sürecinde olumlu ve olumsuz durumların yaşandığını ifade eden Merkel, savaş geçmişi bağlamında da halen var olan zorlukların ötesinde uygulamada çok sayıda başarının elde edildiğini kaydetti.
Merkel, bölgede bir dizi zorlukların aşılması konusunda çok sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.
"MACRON, BUGÜN AÇIKÇA KATILIM SÜRECİNİ TEYİT ETTİ"
Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden dolayı Batı Balkan ülkelerinin AB'ye yakınlaşmasına ilişkin başka adımların atılmasında Paris'ten gelecek aylarda onay çıkmayacağından endişe duyup duymadığına ilişkin soru üzerine Merkel, toplantıya katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün açıkça katılım sürecini teyit ettiğini söyledi.
Toplantıda, Batı Balkan ülkelerinin de birçok şeyin yavaş ilerlediğini ifade ettiklerini anlatan Merkel, yeni başlıkların açılması konularında Almanya'da da zor tartışmaların yapıldığını, Hollanda'nın itirazlarının bulunduğunu, bu nedenle burada tek bir ülkenin ifade edilmesinin doğru olmadığını vurguladı.
Merkel, Batı Balkan ülkelerinin katılım sürecinin çoğu kişinin umduğundan daha uzun ve yavaş ilerlediğini belirtti.
Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin de ele alındığını aktaran Merkel, Almanya kontenjanından Batı Balkan ülkelerine 3 milyon aşı dozu sağlanacağını kaydetti.
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