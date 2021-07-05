Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba: Kimse bize silah satmazken Türkiye ile bu sorunu çözdük

NATO sürecine de değinen Kuleba, "Ukrayna, NATO'nun bir üyesi olacak ancak zamana ihtiyaç var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı diğer ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı önemli ülkeler farklı siyasi sebeplerden dolayı bizlere silah satışını reddetti. Bu sert bir gerçek. Ancak Türkiye, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki sorunlarımızı bu şekilde çözdük. Kimse buna inanmıyordu ancak bu şekilde Ukrayna'yı NATO'nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik" ifadelerini kullandı.

"BAYRAKTARLARI BEKLİYORUZ"



Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'den sipariş verdikleri insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin teslimatını beklediklerini, bu araçları kullanacak Ukraynalı ekibin ise Türkiye'de eğitimlerinin yakın zamanda biteceğini duyurmuştu.