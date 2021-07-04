Rusya'dan ABD'ye suçlama! Türkiye örneği üzerinden NATO'ya mesaj



Kendileri için Türkiye ile ilişkilerin çok önemli olduğunu dile getiren Peskov, "Türkiye ile ilişkilerimiz NATO üyeleri ile bile ortaklık ilişkisi kurabileceğimizin mümkün ve gerekli olduğunun bir örneğidir. En üstünde ABD'nin olduğu söz konusu blokta NATO'ya üye ülkeler egemenliklerini koruyabilir ve bölgesel güvenlik konularında sorumluluk alabilir. Bu bağlamda Türkiye ile ilişkiler çok önemli ve daha da ziyade bu ilişkiler bölgemiz için istikrar sağlıyor" dedi.

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