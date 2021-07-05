SON DAKİKA | Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne alçak saldırı

Federasyon'dan yapılan açıklamada, hem cami yönetiminin hem de cemaatin caminin güvenliğinden endişe ettikleri kaydedildi.

Ülkede artan nefret söylemleri ve ırkçı saldırılara dikkat çekilen açıklamada, geçen yıldan bu yana caminin ikinci kez saldırıya uğradığı ifade edildi.