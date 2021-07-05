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SON DAKİKA | Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne alçak saldırı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021
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SON DAKİKA | Hollanda'da Amsterdam Ayasofya Camisi'ne alçak saldırı

Son dakika... Hollanda'da Milli Görüş Federasyonuna bağlı Amsterdam Ayasofya Camisi'nin camlarının dün gece bira şişesiyle kırıldığı bildirildi.

Federasyon'dan yapılan açıklamada, hem cami yönetiminin hem de cemaatin caminin güvenliğinden endişe ettikleri kaydedildi.

Ülkede artan nefret söylemleri ve ırkçı saldırılara dikkat çekilen açıklamada, geçen yıldan bu yana caminin ikinci kez saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinden ve ülke yönetiminden, bu tür ırkçı saldırılara karşı ayrım yapmadan karşı çıkmaları ve gerekli tedbirleri almaları çağrısı yapıldı.

Ayasofya Camisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Cırık, yaptığı açıklamada, dün gece caminin camlarının bira şişesiyle kırıldığını söyledi.

Cırık, "Emniyet güçleri ve politikacılardan bu tür saldırılara karşı caydırıcı önlemler almalarını bekliyoruz." dedi.

Kamera görüntülerini polisle paylaştıklarını belirten Cırık, saldırganın bir an önce yakalanması durumunda cemaat olarak kendilerini güvende hissedeceklerini dile getirdi.

Daha önce Federasyona bağlı diğer camilere de benzer saldırılar olduğunu belirten Cırık, kalıcı çözüme politikacıların ve güvenlik birimlerinin alacakları tedbirlerle ulaşılabileceğini kaydetti.

Amsterdam Ayasofya Camisi Aralık 2020'de de saldırıya uğramıştı.

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