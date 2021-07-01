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Yunanistan'da büyük korku: Para yok! Dördüncü dalga gelirse işimiz biter

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2021
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Yunanistan'da büyük korku: Para yok! Dördüncü dalga gelirse işimiz biter

Yıllardır ekonomik krizde olan Yunanistan'da dördüncü dalga koronavirüs paniği yaşanıyor. Virüs nedeniyle turizm gelirleri eriyen ülkenin yeni bir dalgada ekonomik olarak çökeceği devlet kademesi tarafından ifade edildi. Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter" uyarısında bulundu.

Euro bölgesinde daha önce geri ödenmeye yüksek seviyelerde kredilerle gündeme gelen Yunanistan, pandemi nedeniyle maddi açıdan zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Yunan basınından Ethnos gazetesinin haberine göre, Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, koronavirüs salgınında dördüncü dalga olasılığına işaret ederek, "Olgunlaşmamız gerekiyor." dedi.

YUNAN BAKANDAN "PARA YOK" UYARISI
Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu. Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, iş insanlarıyla yaptığı konuşmada, "Diğer kişinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Gardiyan değilim, herkesi ikna edemem." dedi.

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