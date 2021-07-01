Yunanistan'da büyük korku: Para yok! Dördüncü dalga gelirse işimiz biter

YUNAN BAKANDAN "PARA YOK" UYARISI

Georgiadis, "Para yok. Koronavirüs kışın gelirse işimiz biter." uyarısında bulundu. Herkesin aşılanması gerektiğini belirten Yunan bakan, iş insanlarıyla yaptığı konuşmada, "Diğer kişinin aşı olmaya gitmemesi benim suçum mu? Ne siz, ne ben, ne de iş insanı suçlu. Virüs hayatımızın bir gerçeği. Gardiyan değilim, herkesi ikna edemem." dedi.

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