'Ses topu'ndan sonra şimdi de zeplin! Yunanistan 4 ay boyunca Ege ve Meriç’i gözetleyecek
Göçmenlerin geçişlerini engellemek gerekçesiyle Türkiye sınırına çok yüksek ses çıkaran 'ses topu' yerleştiren Yunanistan'dan yeni bir hamle geldi. Yunan hükümeti, Ege ve Meriç'i dört ay boyunca zeplinler ile gözetlemeyi planlıyor.
Haftalık Yunan Real News gazetesine göre, sığınmacı geçişlerinin önlenmesi amacıyla Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı'nın (FRONTEX) kiraladığı 2 zeplin, Meriç'te Dedeaağaç (Aletsandrupolis) havaalaanı ile Limni Adası'nda konuşlandırılacak. Gerçek zamanlı bilgi toplayabilen Alman-Fransız ortak üretimi (Alman Innovative Navigation ve Fransız CNIM Airspace firmaları) "Eagle Owl" tipi 20 metre uzunluğundaki zeplinlerde radar ve termik kamera bulunuyor. Ege ve Meriç'te 300 metre yükseklikte uçmaları planlanan zeplinlerin menzili ise azami 20 mil (32.1 kilometre).
30 KİLOMETRE DERİNLİK
Haberde, "Zeplinler, Türkiye'yi Ege ve Meriç'te 19 mil (30.5 kilometre) derinliğe kadar gerçek zamanda izleyebilecek. Dört ay süreyle denenecek zeplinler, gerekli görülürse başka adalara nakledilebilecek" denildi. Yunanistan, 2019 yılında da yine FRONTEX ile iş birliğinde, 28 günlüğüne Sisam Adası'nda konuşlandırılan bir zeplini denemişti.
Ancak daha sonra bu projeden vazgeçilmişti. Real News'in haberinde, 2 yıl önceki projeden "FRONTEX'in Türkiye'deki Alman temsilcisinin, Türklerin yoğun şikâyetlerde bulunduklarını bildirmesi üzerine birkaç günde vazgeçildiğini" yazdı. Haberde Türkiye'nin ayrıca, 2 yeni zeplin için de şikâyetlerini FRONTEX'in merkezine ilettiği belirtildi.
TEL ÇİT ONARILDI
Son 4 yılda Ege'de 80 binden fazla sığınmacıyı hayatlarını tehlikeye atma pahasına zorla Türkiye'ye geri iten Yunanistan, Meriç hududunda da "aşılamaz" bir güvenlik duvarı oluşturmaya çalışıyor.
Bu çerçevede, Farecik mevkisinde maliyeti 63 milyon euro olan 26.5 kilometre uzunluğunda ve 4.5 metre yüksekliğindeki çelik parmaklıklı duvarın inşasına hız verildi. Duvarın önümüzdeki aylarda tamamlanması programlanıyor.
Yine Meriç'te, Pazarkule'nin karşısındaki Kastanies'ten, Nea Vissa köyüne kadar uzanan ve 2012'de inşa edilen ve geçen yılki sığınmacı krizinde büyük hasar gören 10.3 kilometrelik tel çitte de bakım-onarım çalışmaları tamamlandı.
Meriç'te AB'nin finanse ettiği 11 modern radar ve kameranın testleri devam ediyor. Türk toprakları içinde gerçek zamanda 15 kilometre mesafeye kadar izleme menzili bulunan radar ve kameralardan alınan veriler, sınır bölgesinde Sofulu, Farecik, Demoteka ile Tihero'daki karakollarında bulunan kontrol merkezlerine naklediliyor. Sağırlığa bile yol açabilen 2 adet seyyar LRAD (uzun erimli akustik) cihazı da Meriç bölgesinde bulunuyor.
10 FARKLI SİSTEM
"Ses topu" olarak da bilinen seyyar LRAD cihazından çıkan ses dalgaları 2 kilometreye kadar yayılabiliyor. Sesin rahatsız etmesi için 300 metrelik uzaklık yetiyor.
Cihaz, kulaklarda çınlama yaratarak kitlelerde paniğe yol açıyor. Ses dalgalarında desibelin yüksek tutulması halinde de kalıcı sağırlığa neden olabiliyor. AB ayrıca Meriç hududunda işe yarayıp yaramayacaklarını tespit amacıyla, 10 farklı güvenlik sistemini test ediyor.
Söz konusu sistemler arasında yalan dedektörü, sığınmacıların saklanabilecekleri bölgelerdeki yeşillikleri sanal ortamda silen cihaz ve yine saklanan sığınmacıların bulunabilmeleri için avuç içi tarayıcısıyla eldeki damar görüntüsünü kaydeden biyometrik tanımlayıcı bulunuyor.
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