'Ses topu'ndan sonra şimdi de zeplin! Yunanistan 4 ay boyunca Ege ve Meriç’i gözetleyecek

Meriç'te AB'nin finanse ettiği 11 modern radar ve kameranın testleri devam ediyor. Türk toprakları içinde gerçek zamanda 15 kilometre mesafeye kadar izleme menzili bulunan radar ve kameralardan alınan veriler, sınır bölgesinde Sofulu, Farecik, Demoteka ile Tihero'daki karakollarında bulunan kontrol merkezlerine naklediliyor. Sağırlığa bile yol açabilen 2 adet seyyar LRAD (uzun erimli akustik) cihazı da Meriç bölgesinde bulunuyor.