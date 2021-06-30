30 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Göçmen kaçakçılarının Yunanistan diye Kırklareli'ne bıraktığı 31 yabancı uyruklu yakalandı

Göçmen kaçakçılarının Yunanistan diye Kırklareli'ne bıraktığı 31 yabancı uyruklu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde devriye görevlerini sürdürürken aralarında çocukların da olduğu yabancı uyrukluları fark etti.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
ABONE OL
Göçmen kaçakçılarının Yunanistan diye Kırklareli'ne bıraktığı 31 yabancı uyruklu yakalandı

Yabancı uyrukluların Türkiye'ye kaçak yoldan girdiklerini belirterek Yunanistan'a gitmek için bindikleri bir kamyonla İstanbul'dan hareket ettiklerini anlattıkları öğrenildi.

İnsan kaçakçılarının gece yarısı Suriye uyruklu 31 kişiyi İğneada'ya bıraktıkları belirtildi. İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA