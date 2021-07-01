Almanya'da Türkiye için flaş karar! 80 ülke için açıklama yapıldı

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, 30 Haziran itibarıyla Almanya'da nüfusun yüzde 55,1'ine (45 milyon 817 bin 29) ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 37,3'üne de (30 milyon 986 bin 128 kişiye) ise aşının ikinci dozu uygulandı.

Öte yandan, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, 11 Haziran'da yaptığı açıklamada, 17 Mart tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200'ün altında vaka sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılacağını duyurmuştu. Genel seyahat uyarısı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeyi kapsıyordu.