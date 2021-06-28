Almanya'dan tartışılacak İngiltere kararı: Turistlerin AB ülkelerine girişini yasaklamak istiyor

"ALMANYA'NIN KENDİ KARARI"

İngiliz hükümetinden bir kaynak, "Birçok ülke bunun Almanya'nın kendi kararı olduğunu ve Berlin'de karar verilmemesi gerektiğini düşünecektir." dedi. Merkel, önümüzdeki hafta İngiltere'de Başbakan Boris Johnson ile görüşecek. İngiltere, aşıları tam olan kişilerin koronavirüs riskinin en yüksek olduğu ülkeler dışında tüm ülkelere kısıtlamasız seyahat etmesine izin verecek planları önümüzdeki ay açıklamayı planlıyor.