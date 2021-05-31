İngiltere'de koronavirüs alarmı! Üçüncü dalga geliyor

PROFESÖR GUPTA'NIN UYARILARI NEYE DAYANIYOR?

BBC'nin soruları yanıtlayan Profesör Gupta, "Birleşik Krallık'ta üçüncü dalga başlamış olabilir mi?" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi.



"Yeni vakaların sayısı katlanarak artıyor ve bunların en az üçte biri Hindistan varyantı. Tabi rakamlar şu anda görece düşük ama salgın dalgalarının tümü bir süre böyle düşük sayıların ısrarla devam etmesiyle başlıyor, sonra birden patlıyor. Dolayısıyla burada kritik olan şey yeni bir dalganın başlangıç işaretlerini görüyor olmamız."