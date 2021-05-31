İngiltere'de koronavirüs alarmı! Üçüncü dalga geliyor
Nüfusunun önemli bir kısmını aşılayan İngiltere'de yeniden koronavirüs alarmı çalıyor. Hükümete danışmanlık yapan bir bilim insanı, ülkede Covid-19 salgınının üçüncü dalgasının başlıyor olabileceği uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 31.05.2021
15:46 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
15:52
Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Ravi Gupta, yeni koronavürüs vakalarının sayısının henüz görece düşük olmasına karşın, Hindistan'da ortaya çıkan ve daha önce ülkede hakim olan mutasyona göre daha hızlı bulaştığı düşünülen varyantın, vakalarda hızlı bir artışa yol açtığına dikkat çekti.
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Profesör Gupta, bu nedenle, hükümetin, 21 Haziran'da başlatmayı düşündüğü "normale dönüş" sürecinin ertelenmesinin doğru olacağını düşünüyor.
Çevre Bakanı George Eustice de, salgın dolayısıyla uygulanan önlemlerin kaldırılması planının ertelenmesi ihtimalinin dışlanamayacağını söyledi.
30 Mayıs Pazar günü açıklanan günlük veriler İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'da yeni vaka sayılarının 5 gün üst üste 3 bini aştığına işaret ediyor. Halbuki 12 Nisan ile geçen hafta başı arasında yani 1,5 buçuk ay boyunca günlük vakalar hep bu sayının altında olmuştu.
PROFESÖR GUPTA'NIN UYARILARI NEYE DAYANIYOR? BBC'nin soruları yanıtlayan Profesör Gupta, " Birleşik Krallık'ta üçüncü dalga başlamış olabilir mi?" sorusuna "Evet" diye yanıt verdi. " Yeni vakaların sayısı katlanarak artıyor ve bunların en az üçte biri Hindistan varyantı. Tabi rakamlar şu anda görece düşük ama salgın dalgalarının tümü bir süre böyle düşük sayıların ısrarla devam etmesiyle başlıyor, sonra birden patlıyor. Dolayısıyla burada kritik olan şey yeni bir dalganın başlangıç işaretlerini görüyor olmamız."