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Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan Hindistan'da, ortaya çıkan yeni virüs paniğe neden oldu. İnsan nüfusuna yakın bölgelerdeki yarasalarda rastlanan Nipah virüsünün ilacı veya aşısı da bulunmuyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19, Ebola ve Zika gibi halk sağlığı aciliyeti açısından öncelikli araştırılması gereken hastalıklar listesinde bulunan Nipah virüsü, bozuk meyve yoluyla, hayvanlardan insanlara, insanlardan insanlara bulaşıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Koronavirüs cehennemi yaşayan Hindistan'da insan nüfusuna yakın bölgelerdeki yarasalarda yüzde 40-75 oranında öldürücü Nipah virüsü saptandı.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Aralık 2019'da Çin'de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'daki yarasalarda öldürücü Nipah virüsü (NiV) bulundu.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Hayvan kaynaklı Nipah virüsü salgını ilk kez 1990'ların sonunda Malezya'daki domuz çiftliklerinde görülürken, 265 kişiye bulaşması 105 ölümle sonuçlanmıştı.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Ardından Hindistan'da 2011 ve 2007'de Batı Bengal ve 2018 ve 2019'da Kerala eyaletlerinde Nipah virüsü salgını yaşanmıştı.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

BEYİN İLTİHABI İLE SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI

Son olarak The Indian Express gazetesinin Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi ve Ulusal Viroloji Enstitüsü'nün kesitsel araştırmasına dayanarak Hindistan'da yarasalardan alınan numunelerde rastlandığını duyurduğu NiV, çok bulaşıcı olmasıyla tanınıyor ve insanlarda öldürücü beyin iltihabı ile solunum yolu hastalıklarına yol açıyor.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Mart 2020'de Mumbai'nin güneyindeki Mahabaleşvar'da yakalanan Leschenault's rousette isimli orta boy meyve yarasalarıyla küçük boy bayağı cüce yarasalar üzerinde yürütülen araştırmalar kapsamında kan, gırtlak ve rektum numuneleri alındı. Bunlarla yapılan testler hem NiV RNA hem de NiV IgG antikorları bakımından pozitif sonuç verdi.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

AŞISI VEYA İLACI YOK

Gazete, araştırmadan yaptığı alıntıda, "Kalabalık insan popülasyonlarının yaşadığı bölgelerde yarasaların konakladığı yerlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da tekrarlayan salgınlar, yüksek vaka ve ölüm oranı, insandan insana bulaşıcılık ve etkili aşı/antivirallerin eksikliği bakımından büyük endişe sebebi" dedi.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19, Ebola ve Zika gibi halk sağlığı aciliyeti açısından öncelikli araştırılması gereken hastalıklar listesinde bulunan NiV, bozuk meyve yoluyla, hayvanlardan insanlara, insanlardan insanlara bulaşıyor.

Yeni virüs alarmı! Ne aşısı ne de ilacı var! O ülkede ortaya çıktı: Çok bulaşıcı ve öldürücü

Henüz tedavisi ya da aşısı bulunmayan NiV'in öldürücülük oranı yüzde 40-75 arasında değişiyor.

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